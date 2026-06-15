『１点差だったら必ず追いつける』好守連発の守護神がドロー決着に安堵「最後まで諦めずに戦えました」
日本代表は現地６月14日、北中米Ｗ杯のグループF初戦でオランダ代表と対戦。ダラス・スタジアムで行なわれた一戦は、２−２で引き分けた。
２失点は喫したものの、前半から好セーブを連発し、チームを支えたのが守護神の鈴木彩艶だ。
開始３分にオランダのドニエル・マレンにペナルティエリア内で反転シュートを打たれたが、鋭い反応で弾き出す。34分のCKの場面では、マレンの際どいヘディングシュートを防いでみせる。
試合後のフラッシュインタビューで、鈴木は「守備から攻撃のところは意識していたので、相手にボールを持たれる時間が続きながらも、自分としてはしっかりとゼロの時間を長くするところは意識していました」と振り返った。
後半は二度、相手にリードを許すなど、苦しい展開となったものの、動じることはなかった。
「試合前に『１点差だったら必ず追いつける』とみんなで話していたので、最後まで諦めずに戦えました。追いつけたので良かったかなと思います」
23歳のGKは「次の試合が非常に大切になる」と次戦に気持ちを切り替え、「これからしっかりと準備して戦いたい。まだまだ熱いサポートをお願いします」と呼びかけた。
構成●サッカーダイジェスト編集部
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
２失点は喫したものの、前半から好セーブを連発し、チームを支えたのが守護神の鈴木彩艶だ。
開始３分にオランダのドニエル・マレンにペナルティエリア内で反転シュートを打たれたが、鋭い反応で弾き出す。34分のCKの場面では、マレンの際どいヘディングシュートを防いでみせる。
後半は二度、相手にリードを許すなど、苦しい展開となったものの、動じることはなかった。
「試合前に『１点差だったら必ず追いつける』とみんなで話していたので、最後まで諦めずに戦えました。追いつけたので良かったかなと思います」
23歳のGKは「次の試合が非常に大切になる」と次戦に気持ちを切り替え、「これからしっかりと準備して戦いたい。まだまだ熱いサポートをお願いします」と呼びかけた。
構成●サッカーダイジェスト編集部
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