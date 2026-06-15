28年ぶり復活の連ドラ『GTO』山崎裕太、98年版＆24年版に引き続き渡辺マサル役に決定「現場で反町さんと『これこれー！』って」【コメント】

28年ぶり復活の連ドラ『GTO』山崎裕太、98年版＆24年版に引き続き渡辺マサル役に決定「現場で反町さんと『これこれー！』って」【コメント】