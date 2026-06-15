星玲奈、マイナス13キロで“魅惑ボディ”に 平日は会社員として働きながらグラビア登場
インフルエンサーの星玲奈（せれな）が、15日発売の『週刊ヤングマガジン』29号（講談社）の巻中グラビアに登場する。
【写真】表紙は…元乃木坂46のプロ雀士
華やかな日々をインスタグラムに投稿したり、テレビ番組でナビゲーターとして活動している星玲奈。その一方で、平日は会社員として働く一面も。マイナス13キロのダイエットに成功したという魅惑のボディを堂々と披露している。
本誌での展開に加えて「ヤンマガWeb」との連動企画「ヤンマガアザーっす！」にも登場している。
なお、同号の表紙＆巻頭グラビアには中田花奈、巻中グラビアには本間愛波と星玲奈が登場している。
【写真】表紙は…元乃木坂46のプロ雀士
華やかな日々をインスタグラムに投稿したり、テレビ番組でナビゲーターとして活動している星玲奈。その一方で、平日は会社員として働く一面も。マイナス13キロのダイエットに成功したという魅惑のボディを堂々と披露している。
本誌での展開に加えて「ヤンマガWeb」との連動企画「ヤンマガアザーっす！」にも登場している。
なお、同号の表紙＆巻頭グラビアには中田花奈、巻中グラビアには本間愛波と星玲奈が登場している。