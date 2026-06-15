【W杯2026】小泉進次郎、引き分けで安堵 オランダの副首相兼国防大臣と観戦でオフショット「友情は維持されました（笑）」
小泉進次郎防衛大臣が15日、自身のXを更新し、サッカー北中米Ｗ杯で日本代表がオランダと対戦し、2-2で引き分けた結果に安堵した。
【写真】失点で苦笑い→同点ではしゃぐ小泉進次郎 オランダ戦のオフショット
オランダの副首相兼国防大臣のディラン氏とテレビで試合観戦したそうで、オフショットを多数投稿。試合はオランダが先制し「オランダ1点先取と悔しそうな写真も投稿すると、その後、同点に追いついた時は「日本もゴール」と喜んだ。
しかし、再びリードを許すと「2点目取られた瞬間」と再び苦笑いした写真を投稿。そして、後半44分に鎌田大地のゴールで同点に追いつき「追いついた！」と大はしゃぎの写真が公開された。
試合後は「日本とオランダ双方が2点ずつ獲って引き分け。オランダの副首相兼国防大臣のディランとの友情は維持されました（笑）」と安堵しつつ、「日本代表、オランダ代表、両チームの全力プレーに敬意と感謝。日本、よく追いついた！早起きして良かった！日本代表、ありがとう！」と伝えた。
【写真】失点で苦笑い→同点ではしゃぐ小泉進次郎 オランダ戦のオフショット
オランダの副首相兼国防大臣のディラン氏とテレビで試合観戦したそうで、オフショットを多数投稿。試合はオランダが先制し「オランダ1点先取と悔しそうな写真も投稿すると、その後、同点に追いついた時は「日本もゴール」と喜んだ。
しかし、再びリードを許すと「2点目取られた瞬間」と再び苦笑いした写真を投稿。そして、後半44分に鎌田大地のゴールで同点に追いつき「追いついた！」と大はしゃぎの写真が公開された。
試合後は「日本とオランダ双方が2点ずつ獲って引き分け。オランダの副首相兼国防大臣のディランとの友情は維持されました（笑）」と安堵しつつ、「日本代表、オランダ代表、両チームの全力プレーに敬意と感謝。日本、よく追いついた！早起きして良かった！日本代表、ありがとう！」と伝えた。