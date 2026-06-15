福山雅治の全国アリーナツアー＜NISSAY PRESENTS WE’RE BROS. TOUR 2026 龍、雷乃発声(りゅう、かみなりすなわちこえをはっす)＞東京公演が6月13日に日本武道館で開催された。

＜WE’RE BROS. TOUR 2026 龍、雷乃発声＞は1月に兵庫・GLION ARENA KOBEで開幕。6月28日のあなぶきアリーナ香川まで、約半年間にわたり計13会場で28公演が行われる。同ツアーでは4月24日および25日に日本武道館公演を実施しており、その際には9月9日にリリースされる5年9ヶ月ぶりのオリジナルアルバムのタイトルが『超新星(ちょうしんせい)』に決定したことがオーディエンスに向けて発表され、大反響を呼んだ。

この日の公演は暗転すると同時に、熱を帯びた声援が場内に鳴り響く。そして、真っ赤に染まった客席を前に福山が登場すると、その熱気はさらに急上昇。ライブ冒頭からエモーショナルにギターをかき鳴らし、360度オーディエンスに囲まれたステージ上を縦横無尽に動き回りながら連発される1990年代から2000年代の新旧ヒットナンバーの数々。オーディエンスは時にクラップで、時に大合唱で、福山や井上鑑率いるバンドの熱演に応えていく。

数曲終えたあとのMCでは、福山がファンに向けて「帰ってきました武道館！ 会いたかったですよ、ライブハウス武道館！」と挨拶すると、盛大な拍手と声援が湧き起こる。そんな、いつも以上に熱狂的に迎えられていることに対して「熱気がすごいね！」と喜びを隠せない様子を見せ、この日が自身通算15回目の日本武道館公演であることを告げる。そして、「1月から始まったツアーも、いよいよ終盤となりました。回を重ねるごとに深まって、高まっております、(本ツアー)二度目の武道館。今日も“最新こそ最良”をお届けしたいと思います。よろしくお願いいたします、武道館！」と意気込みを口にする。

その後もエレキギターソロが映えるミディアムナンバーや、聴き手を感動的な世界へと誘うバラードで武道館を優しく包み込んでいく福山。

また、この日は公演中盤のMCパートにて、ニューアルバム『超新星』各形態のジャケットが初公開されるサプライズも用意された。「あらゆる角度からご覧になっていただけるように用意しました」という福山のMCに続いて、通常盤を筆頭に初回限定音源盤[New-Recording Best Album 1990-1999]、初回限定音源盤[New-Mix&Remastering Best Album 2000-2020]、初回限定LIVE映像盤、ファンクラブ限定BROS.盤の各ジャケットが天井やステージ床面のLEDスクリーンに大きく映し出されるたびに、客席からは「お〜っ！」というどよめきと拍手が起こり、その都度福山は「なるほど、なるほど」とリアクションしてみせる。

続けて「そんな新しいアルバムに収録される、新しい歌をやらせていただきます」と語ると、同日夜に最終回を迎える日本テレビ土曜ドラマ枠で放送中の『タツキ先生は甘すぎる！』の主題歌「拍手喝采」を披露。そのハートウォーミングな歌詞と歌声に対し、客席からは歓喜の“拍手喝采”が巻き起こった。

さらに、アルバム『超新星』に収録されている「邂逅」「龍」といった最新楽曲もライブ全編にわたって散りばめ、まさに“最新こそ最良”のパファーマンスを届けた。

加えて、この日はライブ終了後に今回の武道館公演用に新たに編集されたニューアルバム『超新星』の告知映像も上映。最初から最後まで、福山らしいエンタメ精神とおもてなしの心が感じられる、濃厚な時間を堪能することができた。

9月9日にリリース予定のニューアルバム『超新星』には、5年9ヶ月にわたって書き続けてきた新曲群に加え、1990年代から現在に至る楽曲群をあらためて見つめ直したベストアルバム的要素も内包されている。これまで積み重ねてきた音楽人生をひとつの到達点として放ちながら、その先の未来へ向けた創造の起点にもなる作品。『超新星』というタイトルには、そんな福山雅治の現在地が込められている。

なお、福山は＜WE’RE BROS. TOUR 2026 龍、雷乃発声＞を6月28日に終えると、8月5日および6日に東京ドーム、8月22日および23日に京セラドーム大阪にて＜NISSAY PRESENTS WE’RE BROS. TOUR 2026 DOME LIVE 龍、涼風至＞を開催する。

取材・文◎西廣智一

撮影◎Junichi Itabashi / Taichi Nishimaki

初回限定LIVE映像盤

初回限定音源盤 1990-1999

初回限定音源盤 2000-2020

通常盤

ファンクラブ限定BROS.盤

■13th ORIGINAL NEW ALBUM『超新星』

2026年9月9日リリース

【初回限定LIVE映像盤［Blu-ray］(CD＋2BD＋2Goods)】

POCS-20928 ￥9,800(税込)

【初回限定LIVE映像盤［DVD］(CD＋3DVD＋2Goods)】

POCS-20929 ￥9,800(税込)

【初回限定音源盤［New-Recording Best Album 1990-1999］(2CD＋DVD)】

POCS-20930 ￥6,800(税込)

【初回限定音源盤［New-Mix&Remastering Best Album 2000-2020］(2CD＋DVD)】

POCS-20931 ￥6,800(税込)

【通常盤(CDのみ)】

POCS-20026 ￥3,500(税込)

【ファンクラブ限定BROS.盤(CD＋LIVE映像コレクション1年間見放題サービス＋Booklet＋Goods)】

PROJ-1941 \6,200(税込) ▼オリジナル・アルバムCD収録予定楽曲 ※順不同

・「邂逅」※映画『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』主題歌

・「拍手喝采」※日テレ系土曜21時ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』主題歌

・「木星 feat. 稲葉浩志」 ※『映画ラストマン -FIRST LOVE-』主題歌

・「龍」※映画『新解釈・幕末伝』主題歌

・「幻界」※映画『ブラック・ショーマン』インストゥルメンタル・テーマソング

・「未来絵」※日本生命ニッセイサステナプロジェクト「にっせーのせ！」CMソング

・「Great Freedom」※長崎スタジアムシティ「NAGASAKI+NEW」CMソング

・「クスノキ-500年の風に吹かれて-」※NHK「みんなのうた〜ひろがれ！いろとりどり」

・「万有引力」※日本テレビ系情報番組『DayDay.』テーマソング

・「ひとみ」※カンテレ・フジテレビ系ドラマ『春になったら』主題歌

・「想望」※映画『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』主題歌

・「Walking with you」※日本生命CMインストゥルメンタル楽曲

・「ヒトツボシ」※映画『沈黙のパレード』主題歌 KOH＋セルフカヴァー

・「光」※「長崎スタジアムシティプロジェクト」CMソング

・「妖」※日本テレビ系ドラマ『「invert 城塚翡翠 倒叙集」/「霊媒探偵・城塚翡翠」』主題歌

and more…！ ●初回限定LIVE映像盤

音楽デビュー35周年を記念し、全国3都市6公演で20万人を動員した＜FUKUYAMA MASAHARU 35TH ANNIVERSARY DOME LIVE 2025 // SOUL＞を収録。みずほPayPayドーム福岡でのLIVEを、トータル58台のカメラによる圧倒的なスケールと緻密なカメラワークで映像化。1990年のデビューから35年、これまで共に歩み続けてくれたファンへの感謝、そして表現し続けてきた楽曲群を「SOUL」というテーマに昇華したドーム公演の熱狂を余すことなく収めた映像作品。さらに、現在開催中の全国アリーナツアー＜WE’RE BROS. TOUR 2026 龍、雷乃発声 (りゅう、かみなりすなわちこえをはっす)＞の4月24日・25日の日本武道館公演より「龍」「追憶の雨の中」など新旧の楽曲を織り交ぜたセットリストから最新LIVE映像数曲も収録予定。また、それぞれのLIVE用にオリジナルで製作された「SOUL」「雷」の非売品ギターピック2枚も特別封入。

※日本武道館公演の映像収録内容は後日発表します。 ●初回限定音源盤［New-Recording Best Album 1990-1999］

「HELLO」「All My Loving」「IT’S ONLY LOVE」「MELODY」「Squall」といった1990年代を代表するヒットソングを新たにスタジオライブレコーディングした音源を収録。井上鑑(Key)、山木秀夫(Dr)、高水健司(B)、今剛(G)、小倉博和(G)、金原千恵子(Vl)、山本拓夫(Sax)他、長年にわたり福山とLIVEパフォーマンスを重ねてきたスーパーミュージシャンたちと「最新こそ最良」のバンドサウンドを表現。名手たちの卓越した演奏によりアップデートされた名曲群のベストセレクション盤。さらに今回の新たなレコーディング時の現場に密着した「スタジオライブ＆レコーディングドキュメント映像」も収録。 ●初回限定音源盤［New-Mix&Remastering Best Album 2000-2020］

「桜坂」「虹」「milk tea」「家族になろうよ」など、2000年代以降に発表された音源に新たなレコーディング、アレンジ、マスタリングを施して収録するベストセレクション盤。さらに2021年以降に制作されたMusic Video「木星 feat. 稲葉浩志」「万有引力」「クスノキ-500年の風に吹かれて-」「妖」も収録。 ●ファンクラブ限定BROS.盤

2026年に迎えるオフィシャルファンクラブ「BROS.」発足35周年を記念し、親愛なるBROS.／BROS.+／Fモバの皆様へ贈る、ここでしか味わえない感謝の気持ちを込めた特別仕様盤。

▼BROS.盤特典内容

・BROS.盤限定早期予約特典：「本番直前！バックステージ気合い入れ見学権」

・LIVE映像コレクション1年間見放題サービス

・BROS. 35th ANNIVERSARY BOOKLET “WE’RE BROS.” (仮)

・ちぃましゃギターピック

▼BROS.盤限定早期予約特典

「本番直前！バックステージ気合い入れ見学権」と題して、8/5,6東京ドーム、8/22,23京セラドーム大阪の全4公演で開催される＜WE’RE BROS. TOUR 2026 DOME LIVE 龍、涼風至 (りゅう、すずかぜいたる)＞にて、福山のLIVEでは恒例となっているLIVE開演直前、ステージ裏で福山とバンドメンバーが円陣を組む“気合い入れ”――その瞬間の目撃者になれる『見学権』をプレゼント！ BROS.／BROS.+／Fモバ会員のあなたを各日35名(合計140名)特別ご招待。

▼LIVE映像コレクション1年間見放題サービス

2015年から2024年の10年間に開催された貴重LIVE映像11作品を、オンライン上で一挙見放題のアクセス権を購入者全員にプレゼント。これまでパッケージ化されていなかった貴重LIVE映像と、既に発売されている作品もラインナップ。常に進化を続けてきたLIVEパフォーマンスの歴史を追体験できると同時に、福山とBROS.を繋いできたLIVEでの興奮と熱狂、感動と感謝を今一度共有し合うための特別企画。

※視聴方法や期間の詳細は作品に封入される案内をご確認ください。

◯対象タイトル(予定)

『福山☆夏の大創業祭 2015 日産スタジアム』(2015)

『福山☆夏の大創業祭 2015 稲佐山』(2015)

『FUKUYAMA MASAHARU DOME LIVE 2018 -暗闇の中で飛べ- 』(2018)

『福山雅治 五十祭!!』(2019)

『FUKUYAMA MASAHARU 30th ANNIVERSARY KICK-OFF STUDIO LIVE 「序」』(2020)

『FUKUYAMA MASAHARU 30th Anniv. ALBUM LIVE 「AKIRA」』(2020)

『Fukuyama Masaharu 31st Anniv. Live「Slow Collection」』(2021)

『WE’RE BROS. TOUR 2021-2022 “Promise for the Future”』(2022)

『WE’RE BROS. TOUR 2022 “光” -HIKARI-』(2022)

『福山☆冬の感謝祭 其の二十一 “LIVE A LIVE”』(2023)

『WE’RE BROS. TOUR 2024 〜Flowers and Bees, Tears and Music.〜』(2024)

さらに見放題サービスに収録される歴代LIVEの写真で構成された豪華ブックレット【BROS. 35th ANNIVERSARY BOOKLET “WE’RE BROS.” (仮)】付き。

▼特別封入

レギュラーラジオ番組『福山雅治と荘口彰久の「地底⼈ラジオ」』に寄せられたお便りをきっかけに制作が実現、BROS.、BROS.+、Fモバのあなたによりネーミングが決定された推しぬいPRODUCT「ちぃましゃ」がデザインされた【ちぃましゃギターピック】を特別封入。

詳細：https://fukuyamamasaharu.com/13thAlbum/

■＜NISSAY PRESENTS WE’RE BROS. TOUR 2026 DOME LIVE 龍、涼風至＞

【東京公演】

8月5日(水) 東京ドーム

open16:00 / start18:00

8月6日(木) 東京ドーム

open16:00 / start18:00

（問）キョードー横浜 045-671-9911

http://www.kyodoyokohama.com

【大阪公演】

8月22日(土) 京セラドーム大阪

open15:00 / start17:00

8月23日(日) 京セラドーム大阪

open14:00 / start16:00

（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888

詳細：https://fukuyamamasaharu.com/tour2026/