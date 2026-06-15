宮崎駿監督のアニメ映画「もののけ姫」の主題歌などで知られる歌手の米良美一が12日、自身のインスタグラムで懐かしの大物歌手との2ショットを公開し、反響を呼んでいる。



【写真】何もかも包み込むような温かな表情 人柄がにじむ姿

米良は「御守りのような一枚」と題して投稿。「一度だけお仕事 ご一緒させていただきました」と述懐し、思い出に残るワンシーンを披露した。アップしたショットでは、襟足長めの茶髪の米良をやさしい笑みを浮かべながら都はるみさんが抱きしめている。



都さんは1948年生まれ、京都府出身。64年の「アンコ椿は恋の花」で日本レコード大賞の新人賞を、75年の「北の宿から」で日本レコード大賞を受賞。80年の「大阪しぐれ」では日本レコード大賞の最優秀歌唱賞に輝いている。84年には「普通のおばさんになりたい」と突然引退を宣言。89年のNHK紅白歌合戦に出演するなど歌手活動を再開するもコンサート活動を休止した2015年以降は表舞台から遠ざかる。



「はるみさんの方から お写真撮りましょ､､て！」と撮影した当時のエピソードも明かし、米良は「本当に感激♡ ､､御守りデス」と今でも大切にしていることをうかがわせる。さらに「とても素敵で やっぱり大スターでした」と懐かしそうにつづった。



ファンからは「凄いですねー」「お二方の笑顔が素敵なお写真」「都はるみさんの優しさが伝わる写真ですね」「お二方の温かいパワーが伝わってきます」「やさしく包まれてるぅ～感じがしました」「思い出 心に染みます」「大切な1枚見せてもらえて、こちらも気持ちが和みました」など心温まる2人の姿に、多くの声が寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）