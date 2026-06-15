交流戦が終盤に入り、上位陣の順位変動も目まぐるしいプロ野球。大勢の観客が詰めかけるスタジアムでは、試合前の始球式&ファーストピッチセレモニーにも注目が集まっている。



【写真】NiziUコンビのかわいさにナニワのファンも大歓声

京セラドームでは、9人組ガールズグループ「NiziU」のMAYUKAとMIIHIが登場。2人並んでキュートな投球を披露した。7人組アイドルグループ「宇宙∞プラネクシア」のてまりはフワフワのスカート姿で魅了。子役の永尾柚乃、2人組バンド「Homecomings」のボーカル・ギター、畳野彩加もマウンドに上がった。



北海道では、声優の平野綾が美脚輝くショーパンでダイナミックなピッチング。モーニング娘。’26の牧野真莉愛は奇抜な「新庄スカート」からのノーバン投球&ファンに向かって「LOVE新庄！」と叫ぶサービス精神を見せていた。



乃木坂46の元メンバーで女優の梅澤美波が神宮球場で脚長スタイルの絵になるマウンドさばきを見せれば、歌手の田原俊彦は仙台で“全力投球！”だ。国歌独唱と高々と足を上げるおなじみのハイキックポーズでも球場を沸かせた。



女優の恒松祐里はZOZOマリンで「スター・ウォーズ」にちなんだ大きな耳のカチューシャを着けて現れ、場内から大歓声。ベルーナドームでは女優の山下美月が美しいユニホーム姿でファンのため息を誘い、俳優の山崎育三郎は力強いガッツポーズで熱戦ムードを盛り上げていた。



（よろず～ニュース編集部）