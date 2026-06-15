[6.15 北中米W杯グループリーグ第1節](ダラス)

※05:00開始

<出場メンバー>

[日本]

先発

GK 1 鈴木彩艶

DF 3 谷口彰悟

DF 16 渡辺剛

DF 21 伊藤洋輝

MF 8 久保建英

MF 10 堂安律(Cap)

MF 11 前田大然

MF 13 中村敬斗

MF 15 鎌田大地

MF 24 佐野海舟

FW 18 上田綺世

控え

GK 12 大迫敬介

GK 23 早川友基

DF 2 菅原由勢

DF 4 板倉滉

DF 5 長友佑都

DF 20 瀬古歩夢

DF 22 冨安健洋

DF 25 鈴木淳之介

MF 7 田中碧

MF 17 鈴木唯人

FW 6 町野修斗

FW 9 後藤啓介

FW 14 伊東純也

FW 19 小川航基

FW 26 塩貝健人

監督

森保一

[オランダ]

先発

GK 1 バルト・フェルブルッヘン

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク(Cap)

DF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ

DF 15 ミッキー・ファン・デ・フェン

DF 22 デンゼル・ダンフリース

MF 8 ライアン・フラーフェンベルフ

MF 14 ティジャーニ・ラインデルス

MF 21 フレンキー・デ・ヨング

FW 11 コーディ・ガクポ

FW 18 ドニエル・マレン

FW 24 クリセンシオ・サマーフィル

控え

GK 13 ロビン・ルーフス

GK 23 マルク・フレッケン

DF 2 ルチャレル・ヘールトライダ

DF 5 ナタン・アケ

DF 25 ヨレル・ハト

MF 3 マルテン・デ・ローン

MF 12 マッツ・ビーファー

MF 16 フース・ティル

MF 20 トゥーン・コープマイネルス

MF 26 クインテン・ティンバー

FW 7 ユスティン・クライファート

FW 9 ボウト・ベグホルスト

FW 10 メンフィス・デパイ

FW 17 ノア・ラング

FW 19 ブライアン・ブロビー

監督

ロナルド・クーマン