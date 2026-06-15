日本vsオランダ スタメン発表
[6.15 北中米W杯グループリーグ第1節](ダラス)
※05:00開始
<出場メンバー>
[日本]
先発
GK 1 鈴木彩艶
DF 3 谷口彰悟
DF 16 渡辺剛
DF 21 伊藤洋輝
MF 8 久保建英
MF 10 堂安律(Cap)
MF 11 前田大然
MF 13 中村敬斗
MF 15 鎌田大地
MF 24 佐野海舟
FW 18 上田綺世
控え
GK 12 大迫敬介
GK 23 早川友基
DF 2 菅原由勢
DF 4 板倉滉
DF 5 長友佑都
DF 20 瀬古歩夢
DF 22 冨安健洋
DF 25 鈴木淳之介
MF 7 田中碧
MF 17 鈴木唯人
FW 6 町野修斗
FW 9 後藤啓介
FW 14 伊東純也
FW 19 小川航基
FW 26 塩貝健人
監督
森保一
[オランダ]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク(Cap)
DF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 15 ミッキー・ファン・デ・フェン
DF 22 デンゼル・ダンフリース
MF 8 ライアン・フラーフェンベルフ
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 11 コーディ・ガクポ
FW 18 ドニエル・マレン
FW 24 クリセンシオ・サマーフィル
控え
GK 13 ロビン・ルーフス
GK 23 マルク・フレッケン
DF 2 ルチャレル・ヘールトライダ
DF 5 ナタン・アケ
DF 25 ヨレル・ハト
MF 3 マルテン・デ・ローン
MF 12 マッツ・ビーファー
MF 16 フース・ティル
MF 20 トゥーン・コープマイネルス
MF 26 クインテン・ティンバー
FW 7 ユスティン・クライファート
FW 9 ボウト・ベグホルスト
FW 10 メンフィス・デパイ
FW 17 ノア・ラング
FW 19 ブライアン・ブロビー
監督
ロナルド・クーマン
※05:00開始
<出場メンバー>
[日本]
先発
GK 1 鈴木彩艶
DF 3 谷口彰悟
DF 16 渡辺剛
DF 21 伊藤洋輝
MF 8 久保建英
MF 10 堂安律(Cap)
MF 11 前田大然
MF 13 中村敬斗
MF 15 鎌田大地
MF 24 佐野海舟
FW 18 上田綺世
控え
GK 12 大迫敬介
GK 23 早川友基
DF 2 菅原由勢
DF 4 板倉滉
DF 5 長友佑都
DF 20 瀬古歩夢
DF 25 鈴木淳之介
MF 7 田中碧
MF 17 鈴木唯人
FW 6 町野修斗
FW 9 後藤啓介
FW 14 伊東純也
FW 19 小川航基
FW 26 塩貝健人
監督
森保一
[オランダ]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク(Cap)
DF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 15 ミッキー・ファン・デ・フェン
DF 22 デンゼル・ダンフリース
MF 8 ライアン・フラーフェンベルフ
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 11 コーディ・ガクポ
FW 18 ドニエル・マレン
FW 24 クリセンシオ・サマーフィル
控え
GK 13 ロビン・ルーフス
GK 23 マルク・フレッケン
DF 2 ルチャレル・ヘールトライダ
DF 5 ナタン・アケ
DF 25 ヨレル・ハト
MF 3 マルテン・デ・ローン
MF 12 マッツ・ビーファー
MF 16 フース・ティル
MF 20 トゥーン・コープマイネルス
MF 26 クインテン・ティンバー
FW 7 ユスティン・クライファート
FW 9 ボウト・ベグホルスト
FW 10 メンフィス・デパイ
FW 17 ノア・ラング
FW 19 ブライアン・ブロビー
監督
ロナルド・クーマン