馬に乗ったオランダ人ファンも！ダラスで高まるW杯の熱気、日本代表はいよいよ大会初戦へ【現地発コラム】
オランダとの試合当日（現地時間６月14日）、メディア受付開始の11時に合わせてスタジアムへ向かった。しかし、すでに長蛇の列ができていた。しかもセキュリティーチェックの窓口は一箇所しかなく、スタジアム内に入れたのは11時50分。約１時間を要した。
待機している間にも、スタジアム周辺には日本とオランダのファン・サポーターの姿が目立った。中には馬に乗ってスタジアムへ向かうオランダ人の姿もあり、そうした光景に「ワールドカップ」という現実を改めて実感させられた。
この日のダラスは快晴。朝８時頃には雨が降っていたため天候が心配されたが、11時頃には青空が広がった。
キックオフが近づき、こちらも緊張感が高まる。その一方で、ひとつ残念なのはプレス席がガラス越しだということ。臨場感を直接味わえないのは、現場にいる記者として少し寂しい。
それでも、ワールドカップを現地で体感できる喜びを噛み締めている。５月25日の国内合宿から約３週間。現地時間15時、いよいよオランダ戦のキックオフを迎える。
４年に一度の祭典。日本の躍進を強く願いたい。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
待機している間にも、スタジアム周辺には日本とオランダのファン・サポーターの姿が目立った。中には馬に乗ってスタジアムへ向かうオランダ人の姿もあり、そうした光景に「ワールドカップ」という現実を改めて実感させられた。
キックオフが近づき、こちらも緊張感が高まる。その一方で、ひとつ残念なのはプレス席がガラス越しだということ。臨場感を直接味わえないのは、現場にいる記者として少し寂しい。
それでも、ワールドカップを現地で体感できる喜びを噛み締めている。５月25日の国内合宿から約３週間。現地時間15時、いよいよオランダ戦のキックオフを迎える。
４年に一度の祭典。日本の躍進を強く願いたい。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
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