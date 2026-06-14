300円で「ハローキティ×メゾピアノコラボ」が手に入る！ 2026年6月発売「ハローキティ×メゾピアノ カプセルラバーマスコット」全8種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、バンダイの「ハローキティ×メゾピアノ カプセルラバーマスコット」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
バンダイから2026年6月に発売（再販）される「ハローキティ×メゾピアノ カプセルラバーマスコット」（税込300円）。全8種のラインアップとなっています。
ハローキティ×メゾピアノ カプセルラバーマスコット
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全8種
・ベリエちゃん×ハローキティ（エンジェル ver.A）
・ハローキティ（エンジェル ver.）
・ベリエちゃん×ハローキティ（エンジェル ver.B）
・ベリエちゃん（エンジェル ver.）
・ハローキティ（ベリー ver.）
・ベリエちゃん（ベリー ver.）
・ベリエちゃん×ハローキティ（ベリー ver.A）
・ベリエちゃん×ハローキティ（ベリー ver.B）※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「ハローキティ×メゾピアノ カプセルラバーマスコット」が見逃せない！
バンダイから2026年6月に発売（再販）される「ハローキティ×メゾピアノ カプセルラバーマスコット」（税込300円）。全8種のラインアップとなっています。
テイストの異なる2つの可愛いデザインに注目本商品は、ハローキティと人気アパレルブランド「mezzo piano」がコラボレーションしたキュートなカプセルラバーマスコットです。ラインナップには、ふんわりとした羽が可愛らしい「エンジェルver.」と、イチゴのモチーフが目を引く「ベリーver.」の2つの異なるテイストが用意されています。メゾピアノの象徴的なキャラクターである「ベリエちゃん」とハローキティが一緒に並んだ贅沢なデザインも展開。どこか懐かしく、平成レトロな雰囲気も感じられるファン垂涎の仕上がりとなっています。
詳細情報▼商品名
ハローキティ×メゾピアノ カプセルラバーマスコット
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全8種
・ベリエちゃん×ハローキティ（エンジェル ver.A）
・ハローキティ（エンジェル ver.）
・ベリエちゃん×ハローキティ（エンジェル ver.B）
・ベリエちゃん（エンジェル ver.）
・ハローキティ（ベリー ver.）
・ベリエちゃん（ベリー ver.）
・ベリエちゃん×ハローキティ（ベリー ver.A）
・ベリエちゃん×ハローキティ（ベリー ver.B）※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)