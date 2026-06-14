人気シリーズ「まちぼうけ」に″光る″仕様が登場！ 2026年6月発売「光るまちぼうけ 深海のなかまの場合」全5種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、バンダイの「光るまちぼうけ 深海のなかまの場合」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
バンダイから2026年6月に発売される「光るまちぼうけ 深海のなかまの場合」（税込400円）。全5種のラインアップとなっています。
光るまちぼうけ 深海のなかまの場合
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込400円
▼ラインアップ
全5種
・メンダコ
・ダイオウクラゲ
・ダイオウグソクムシ
・シーラカンス
・チョウチンアンコウ※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「光るまちぼうけ 深海のなかまの場合」が見逃せない！
バンダイから2026年6月に発売される「光るまちぼうけ 深海のなかまの場合」（税込400円）。全5種のラインアップとなっています。
暗闇でぼんやりと輝く深海のなかまたち人気シリーズ「まちぼうけ」に、待望の「深海のなかま」が登場しました。今回のアイテムは、名前の通り「光る」仕様になっているのが大きな特徴です。深海生物たちが切なく、そして愛らしく佇む姿が約4.2cmのフィギュアとして立体化されています。集めて暗い場所に並べれば、深海のミステリアスな雰囲気を手元で手軽に楽しむことができます。
詳細情報▼商品名
光るまちぼうけ 深海のなかまの場合
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込400円
▼ラインアップ
全5種
・メンダコ
・ダイオウクラゲ
・ダイオウグソクムシ
・シーラカンス
・チョウチンアンコウ※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)