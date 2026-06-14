吉瀬美智子、自宅のおしゃれバスルーム公開「ホテルみたい」「高級感溢れてますね」と驚きの声
【モデルプレス＝2026/06/14】女優の吉瀬美智子が6月11日、自身のInstagramを更新。自宅バスルームの様子を公開し、話題となっている。
【写真】51歳ベストマザー賞受賞女優「オシャレ」と話題の豪華自宅
吉瀬は「自宅にて写真整理！購入したフレグランスディフューザーはバスルームへ」とつづり写真を投稿。「Home bathroom」とコメントが入った自宅のバスルームは、洗面台の横に広いカウンタースペースが付き、更に壁には大きな丸い鏡が2つかかっており、ゆったりとした空間となっている。「THE RITZ-CARLTON」とパッケージに記されたディフューザーも披露し「素敵なホテルに宿泊すると、自宅インテリアの理想が高くなるわ〜 私も頑張ってるけどね⋯」と記している。
この投稿には「素敵なバスルーム」「吉瀬さんのイメージに合ったインテリアですね」「ホテルみたいでオシャレ」「憧れるお家です」「自宅とは思えないキレイさ」「高級感溢れてますね」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】51歳ベストマザー賞受賞女優「オシャレ」と話題の豪華自宅
◆吉瀬美智子、自宅バスルーム公開
吉瀬は「自宅にて写真整理！購入したフレグランスディフューザーはバスルームへ」とつづり写真を投稿。「Home bathroom」とコメントが入った自宅のバスルームは、洗面台の横に広いカウンタースペースが付き、更に壁には大きな丸い鏡が2つかかっており、ゆったりとした空間となっている。「THE RITZ-CARLTON」とパッケージに記されたディフューザーも披露し「素敵なホテルに宿泊すると、自宅インテリアの理想が高くなるわ〜 私も頑張ってるけどね⋯」と記している。
◆吉瀬美智子の投稿に反響
この投稿には「素敵なバスルーム」「吉瀬さんのイメージに合ったインテリアですね」「ホテルみたいでオシャレ」「憧れるお家です」「自宅とは思えないキレイさ」「高級感溢れてますね」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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