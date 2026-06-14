１１日（日本時間１２日）に開幕したサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会では、決勝トーナメント進出をかけて争うグループリーグ（１次リーグ）の順位決定方法が一部変更された。

順位付けの基準となる勝ち点が並んだ場合、前回までとは異なる手順で順位を決める。（デジタル編集部）

１次リーグは４チームずつ１２組に分かれて行われ、各組上位２チームと、３位のうち成績上位８チームの計３２チームが決勝トーナメントに進む。３２チームが出場していた前回大会までは８組の上位２チームずつ、計１６チームが決勝トーナメントに進出していたが、出場チーム数が増加した今回は、各組３位の１２チームから８チームを選ぶ必要もある。

今大会の１次リーグにおける各組内の順位決定方式はこうなる。勝ち点は勝利＝３、引き分け＝１、敗戦＝０で、２つ以上のチームが勝ち点で並んだ場合には〈１〉当該チーム間の勝ち点〈２〉当該チーム間の得失点差〈３〉当該チーム間の総得点数――の順で順位を決定する。〈１〉〜〈３〉を当てはめてもなお順位が決まらないチームが残っていれば、そのチーム間でさらに〈１〉〜〈３〉を適用する。

それでも決まらない場合には、１次リーグ全試合の得失点差、１次リーグ全試合の総得点、イエローカードやレッドカードを受けた反則を数値化したポイント、最新のＦＩＦＡランキングなどの条件で順位を決める。

前回２０２２年カタール大会の試合方式を定めたレギュレーション（英語版）では、〈１〉１次リーグ全試合の勝ち点〈２〉１次リーグ全試合の得失点差〈３〉１次リーグ全試合の総得点数――が優先条件で、当該チーム間の成績よりも優先度が上だった。

なお、各組３位の１２チームから成績上位の８チームを選ぶ基準は〈１〉１次リーグ全試合の勝ち点〈２〉１次リーグ全試合の得失点差〈３〉１次リーグ全試合の総得点数〈４〉イエローカードやレッドカードを受けた反則を数値化したポイント〈５〉最新のＦＩＦＡランキング――の順に適用される。