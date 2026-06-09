大阪地検トップの検事正だった北川健太郎氏が、部下に対する準強制性交罪で起訴された事件をめぐり、平口洋法務大臣が検察庁の全職員を対象としたハラスメント調査を実施すると明らかにした。これに対して、被害を訴えている女性検事は「まったく無意味」と反発し、改めて検察組織から独立した第三者による調査を求めている。では、同様の問題が民間企業や自治体で起きた場合、どのような対応が取られてきたのか。近年の事例を振り