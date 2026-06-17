阪神が西武に0−1で敗れた。たったの1点が勝敗を分ける接戦となったが、その決勝点につながった5回の攻防について、16日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』で出演者が言及した。先発の才木浩人は5回、先頭の西川愛也に中前打を許して無死一塁。続く投手・武内夏暉の送りバントに対し、2ストライクと追い込みながらも4球目で決められ、一死二塁と得点圏に走者を置く形に。その後、1番・桑原将志に中前適時打を浴び、二