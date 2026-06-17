現地6月16日、英国王室の競馬の祭典「ロイヤルアスコット」初日に行われたキングチャールズ3世ステークス（G1・芝1000m）は、ライアン・ムーア騎乗のミッションセントラル（セ3・愛・A.オブライエン）がゴール前の接戦を制した。グラファール師が管理するレイエフカとの激しい追い比べをアタマ差で制し、G1初制覇を飾った。【レース動画】オブライエン師管理馬がV…キングチャールズ3世Sミッションセントラルのレース序盤は後