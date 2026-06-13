絵になると思う俳優の「芸能人夫婦」ランキング！ 2位「菅田将暉×小松菜奈」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年5月29日の期間、全国20〜70代の男女300人を対象に、「芸能人夫婦」に関するアンケートを実施しました。その中から、絵になると思う俳優の「芸能人夫婦」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、数々の映画やドラマで存在感を放つ若手実力派俳優の菅田将暉さんと、モデル・俳優として国内外で多角的に活躍を続ける小松菜奈さん夫妻です。映画『溺れるナイフ』や『糸』といった話題作での共演を重ね、2021年11月に結婚を発表されました。それぞれが持つ唯一無二のハイセンスなファッショナブルさと洗練された感性が私生活でも混ざり合い、独自の美しい世界観を漂わせるお二人の姿は、多くの人々から「圧倒的におしゃれで絵になる」と絶大な支持を集めています。
▼回答者コメント
「美男美女だから」(20代女性／栃木県)
「綺麗でかっこよくて落ち着いた雰囲気があるからです」(20代女性／千葉県)
「雰囲気が似ていてかっこいい。とてもお似合い」(30代女性／神奈川県)
堂々の1位に選ばれたのは、1998年の大ヒットドラマ『GTO』（フジテレビ系）での共演を機に2001年に結婚し、芸能界を代表するおしどり夫婦として長く愛されている反町隆史さんと松嶋菜々子さん夫妻です。高身長で端正なルックスの反町さんと、モデル出身で気品あふれる松嶋さんが並ぶ姿はまさに絵になる夫婦そのもの。近年もメディアやCMで見せる仲睦まじいツーショットが変わらぬ魅力を感じさせ、多くの支持を集めて1位に輝きました。
▼回答者コメント
「美男美女カップルの先駆け的な存在で憧れます」(40代女性／千葉県)
「何年経ってもお二人ともカッコイイ！インタビューなどで拝見したお二人の関係性も理想です」(40代女性／千葉県)
「いかにも芸能人夫婦っていう感じがするから」(30代女性／北海道)
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：菅田将暉×小松菜奈／76票
2位にランクインしたのは、数々の映画やドラマで存在感を放つ若手実力派俳優の菅田将暉さんと、モデル・俳優として国内外で多角的に活躍を続ける小松菜奈さん夫妻です。映画『溺れるナイフ』や『糸』といった話題作での共演を重ね、2021年11月に結婚を発表されました。それぞれが持つ唯一無二のハイセンスなファッショナブルさと洗練された感性が私生活でも混ざり合い、独自の美しい世界観を漂わせるお二人の姿は、多くの人々から「圧倒的におしゃれで絵になる」と絶大な支持を集めています。
「美男美女だから」(20代女性／栃木県)
「綺麗でかっこよくて落ち着いた雰囲気があるからです」(20代女性／千葉県)
「雰囲気が似ていてかっこいい。とてもお似合い」(30代女性／神奈川県)
1位：反町隆史×松嶋菜々子／129票
堂々の1位に選ばれたのは、1998年の大ヒットドラマ『GTO』（フジテレビ系）での共演を機に2001年に結婚し、芸能界を代表するおしどり夫婦として長く愛されている反町隆史さんと松嶋菜々子さん夫妻です。高身長で端正なルックスの反町さんと、モデル出身で気品あふれる松嶋さんが並ぶ姿はまさに絵になる夫婦そのもの。近年もメディアやCMで見せる仲睦まじいツーショットが変わらぬ魅力を感じさせ、多くの支持を集めて1位に輝きました。
▼回答者コメント
「美男美女カップルの先駆け的な存在で憧れます」(40代女性／千葉県)
「何年経ってもお二人ともカッコイイ！インタビューなどで拝見したお二人の関係性も理想です」(40代女性／千葉県)
「いかにも芸能人夫婦っていう感じがするから」(30代女性／北海道)
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)