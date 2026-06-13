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「気が狂う人は狂う」工場転職のプロが明かす製造業の過酷な現実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

工場転職のプロ・ケンシロウ氏が自身のYouTubeチャンネルで「【製造業転職】実はここが一番キツい｜働く前に知ってほしい7つの現実」を公開した。製造業で働く際に直面する「一番キツいポイント」をランキング形式で紹介し、事前の心構えや対策の重要性を語っている。



動画では、工場勤務の現実として7つのネックを順番に挙げている。第7位の「配属ガチャ」では、入社して配属されるまで具体的な作業内容がわからない点を指摘し、「事前に体力・体作りを徹底しておかないと」と警鐘を鳴らす。第4位の「身体への負荷」では、「普段ジムに行っている人は、製造で使う筋肉と違う」と述べ、事前の体力づくりの必要性を説いた。第3位の「単純作業」については、「ずっと8時間同じ事をやる。気が狂う人は狂います」と、延々と同じ作業を繰り返す過酷さを表現している。



そして、退職理由の半分近くを占めるという第1位には「人間関係」を挙げた。工場には多様な人が集まり、人の物差しで関係性が変わるため「正解がない」と語る。対策として、自分自身の人間力やコミュニケーション力を磨く必要性を訴えた。



最後にケンシロウ氏は、「良いも悪いも必ず影響を受ける」と述べ、工場という環境が自分の得意不得意に合っているか、事前にしっかりと向き合い判断する大切さを視聴者に呼びかけて動画を締めくくった。