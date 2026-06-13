ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は2026年6月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」グッズを紹介します！

セガプライズ「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」グッズ

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145

投入時期：2026年6月より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

2026年6月も、セガプライズから“ゆるかわ”な「サンリオキャラクターズ」グッズが続々登場。

「ハローキティ」や「マイメロディ」「クロミ」たちのマスコットや、新しいブランド“あいぬい”のミニぬいぐるみなどがラインナップされます☆

ゆるかわ サンリオキャラクターズ マスコット Pop’n Ice Stand 〜Girls〜

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145

投入時期：2026年6月5日より順次

サイズ：全長約7×5×13cm

種類：全3種（ハローキティ、マイメロディ、クロミ）

オリジナルアート“Pop’n Ice Stand（ポップンアイススタンド）”のマスコット。

アイスクリームスタンドの店員さんになりきった「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」のポップでかわいい衣装がポイントです☆

ゆるかわ サンリオキャラクターズ マスコット Pop’n Ice Stand 〜Boys〜

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145

投入時期：2026年6月5日より順次

サイズ：全長約6×5×10cm

種類：全4種（ハンギョドン、シナモロール、タキシードサム、ポチャッコ）

オリジナルアート“Pop’n Ice Stand（ポップンアイススタンド）”のマスコット。

アイスクリームになりきった「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」のかわいく、美味しそうな姿がチャームポイントです☆

ゆるかわ サンリオキャラクターズ Lぬいぐるみ“マイメロディ” Pop’n Ice Stand

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145

投入時期：2026年6月5日より順次

サイズ：全長約21×15×37cm

種類：全1種（マイメロディ）

オリジナルアート“Pop’n Ice Stand（ポップンアイススタンド）”のぬいぐるみ。

ポップでかわいい制服を着た「マイメロディ」が、アイスクリームスタンドの店員さんになりきっています☆

ゆるかわ サンリオキャラクターズ Lぬいぐるみ“クロミ” Pop’n Ice Stand

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145

投入時期：2026年6月5日より順次

サイズ：全長約21×15×30cm

種類：全1種（クロミ）

オリジナルアート“Pop’n Ice Stand（ポップンアイススタンド）”のぬいぐるみ。

アイスクリームスタンドの店員さんになりきる「クロミ」のポップな衣装と表情がとってもキュートなプライズです☆

ゆるかわ サンリオキャラクターズ マスコット レインコート

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145

投入時期：2026年6月12日より順次

サイズ：全長約7×5×10cm

種類：全5種（ポムポムプリン、シナモロール、ハローキティ、けろけろけろっぴ、クロミ）

5色の虹をイメージした「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」が、レインコートを着たかわいいマスコット。

雨の日でも、見ているだけで心が晴れるキュートな存在です。

ゆるかわ サンリオキャラクターズ でかぱる“マイメロディ”

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145

投入時期：2026年6月19日より順次

サイズ：全長約38×20×63cm

種類：全1種（マイメロディ）

セガ新ブランド“でかぱる”から、全長約63cmのふわふわ大きな仲間として「マイメロディ」が登場。

“ぱる＝仲間”をテーマにした新ブランド“でかぱる”は、ぎゅっと抱きしめれば心までやさしく包みこんでくれる、いつもそばにいてくれる仲間です。

ゆるかわ サンリオキャラクターズ あいぬい ミニぬいぐるみ“マイメロディ”

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145

投入時期：2026年6月26日より順次

サイズ：全長約9×5×12cm

種類：全3種（ノーマル、ロマンティック、Y2K）

“好きなものを大切にしたい”・“もっと可愛く見せたい！”という想いから生まれた新しいブランド“あいぬい”に「マイメロディ」が登場！

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145

手のひらにちょうど収まる、かわいらしいサイズです。

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145

いろいろな衣装を着た「マイメロディ」がラインナップされます☆

ゆるかわ サンリオキャラクターズ あいぬい ミニぬいぐるみ“クロミ”

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145

投入時期：2026年6月26日より順次

サイズ：全長約9×5×12cm

種類：全3種（ガーリー、Y2K、ノーマル）

“好きなものを大切にしたい”・“もっと可愛く見せたい！”という想いから生まれた新しいブランド“あいぬい”から「クロミ」もラインナップ。

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145

思わずキュンとする、手のひらサイズに仕上げられています。

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145

キュートな衣装の「クロミ」に、思わずうっとりとしてしまいそう☆

見ているだけでも癒やされる、「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」のぬいぐるみやマスコット。

2026年6月から全国のゲームセンターなどに順次登場する「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」グッズの紹介でした☆

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