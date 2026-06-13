ゆるかわ　サンリオキャラクターズ　あいぬい　ミニぬいぐるみ“クロミ”

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ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は2026年6月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「ゆるかわ　サンリオキャラクターズ」グッズを紹介します！

 

セガプライズ「ゆるかわ　サンリオキャラクターズ」グッズ

 

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145

 

投入時期：2026年6月より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

 

2026年6月も、セガプライズから“ゆるかわ”な「サンリオキャラクターズ」グッズが続々登場。

「ハローキティ」や「マイメロディ」「クロミ」たちのマスコットや、新しいブランド“あいぬい”のミニぬいぐるみなどがラインナップされます☆

 

ゆるかわ　サンリオキャラクターズ　マスコット　Pop’n Ice Stand　〜Girls〜

 

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145

 

投入時期：2026年6月5日より順次

サイズ：全長約7×5×13cm

種類：全3種（ハローキティ、マイメロディ、クロミ）

 

オリジナルアート“Pop’n Ice Stand（ポップンアイススタンド）”のマスコット。

アイスクリームスタンドの店員さんになりきった「ゆるかわ　サンリオキャラクターズ」のポップでかわいい衣装がポイントです☆

 

ゆるかわ　サンリオキャラクターズ　マスコット　Pop’n Ice Stand　〜Boys〜

 

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145

 

投入時期：2026年6月5日より順次

サイズ：全長約6×5×10cm

種類：全4種（ハンギョドン、シナモロール、タキシードサム、ポチャッコ）

 

オリジナルアート“Pop’n Ice Stand（ポップンアイススタンド）”のマスコット。

アイスクリームになりきった「ゆるかわ　サンリオキャラクターズ」のかわいく、美味しそうな姿がチャームポイントです☆

 

ゆるかわ　サンリオキャラクターズ　Lぬいぐるみ“マイメロディ”　Pop’n Ice Stand

 

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145

 

投入時期：2026年6月5日より順次

サイズ：全長約21×15×37cm

種類：全1種（マイメロディ）

 

オリジナルアート“Pop’n Ice Stand（ポップンアイススタンド）”のぬいぐるみ。

ポップでかわいい制服を着た「マイメロディ」が、アイスクリームスタンドの店員さんになりきっています☆

 

ゆるかわ　サンリオキャラクターズ　Lぬいぐるみ“クロミ”　Pop’n Ice Stand

 

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145

 

投入時期：2026年6月5日より順次

サイズ：全長約21×15×30cm

種類：全1種（クロミ）

 

オリジナルアート“Pop’n Ice Stand（ポップンアイススタンド）”のぬいぐるみ。

アイスクリームスタンドの店員さんになりきる「クロミ」のポップな衣装と表情がとってもキュートなプライズです☆

 

ゆるかわ　サンリオキャラクターズ　マスコット　レインコート

 

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145

 

投入時期：2026年6月12日より順次

サイズ：全長約7×5×10cm

種類：全5種（ポムポムプリン、シナモロール、ハローキティ、けろけろけろっぴ、クロミ）

 

5色の虹をイメージした「ゆるかわ　サンリオキャラクターズ」が、レインコートを着たかわいいマスコット。

雨の日でも、見ているだけで心が晴れるキュートな存在です。

 

ゆるかわ　サンリオキャラクターズ　でかぱる“マイメロディ”

 

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145

 

投入時期：2026年6月19日より順次

サイズ：全長約38×20×63cm

種類：全1種（マイメロディ）

 

セガ新ブランド“でかぱる”から、全長約63cmのふわふわ大きな仲間として「マイメロディ」が登場。

“ぱる＝仲間”をテーマにした新ブランド“でかぱる”は、ぎゅっと抱きしめれば心までやさしく包みこんでくれる、いつもそばにいてくれる仲間です。

 

ゆるかわ　サンリオキャラクターズ　あいぬい　ミニぬいぐるみ“マイメロディ”

 

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145

 

投入時期：2026年6月26日より順次

サイズ：全長約9×5×12cm

種類：全3種（ノーマル、ロマンティック、Y2K）

 

“好きなものを大切にしたい”・“もっと可愛く見せたい！”という想いから生まれた新しいブランド“あいぬい”に「マイメロディ」が登場！

 

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145

 

手のひらにちょうど収まる、かわいらしいサイズです。

 

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145

 

いろいろな衣装を着た「マイメロディ」がラインナップされます☆

 

ゆるかわ　サンリオキャラクターズ　あいぬい　ミニぬいぐるみ“クロミ”

 

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145

 

投入時期：2026年6月26日より順次

サイズ：全長約9×5×12cm

種類：全3種（ガーリー、Y2K、ノーマル）

 

“好きなものを大切にしたい”・“もっと可愛く見せたい！”という想いから生まれた新しいブランド“あいぬい”から「クロミ」もラインナップ。

 

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145

 

思わずキュンとする、手のひらサイズに仕上げられています。

 

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145

 

キュートな衣装の「クロミ」に、思わずうっとりとしてしまいそう☆

 

見ているだけでも癒やされる、「ゆるかわ　サンリオキャラクターズ」のぬいぐるみやマスコット。

2026年6月から全国のゲームセンターなどに順次登場する「ゆるかわ　サンリオキャラクターズ」グッズの紹介でした☆

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