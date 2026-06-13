アイスクリーム屋さん姿の「マイメロディ」や「クロミ」のぬいぐるみ！セガプライズ「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」グッズ
ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。
今回は2026年6月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」グッズを紹介します！
セガプライズ「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」グッズ
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145
投入時期：2026年6月より順次
投入店舗：全国のゲームセンターなど
2026年6月も、セガプライズから“ゆるかわ”な「サンリオキャラクターズ」グッズが続々登場。
「ハローキティ」や「マイメロディ」「クロミ」たちのマスコットや、新しいブランド“あいぬい”のミニぬいぐるみなどがラインナップされます☆
ゆるかわ サンリオキャラクターズ マスコット Pop’n Ice Stand 〜Girls〜
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145
投入時期：2026年6月5日より順次
サイズ：全長約7×5×13cm
種類：全3種（ハローキティ、マイメロディ、クロミ）
オリジナルアート“Pop’n Ice Stand（ポップンアイススタンド）”のマスコット。
アイスクリームスタンドの店員さんになりきった「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」のポップでかわいい衣装がポイントです☆
ゆるかわ サンリオキャラクターズ マスコット Pop’n Ice Stand 〜Boys〜
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145
投入時期：2026年6月5日より順次
サイズ：全長約6×5×10cm
種類：全4種（ハンギョドン、シナモロール、タキシードサム、ポチャッコ）
オリジナルアート“Pop’n Ice Stand（ポップンアイススタンド）”のマスコット。
アイスクリームになりきった「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」のかわいく、美味しそうな姿がチャームポイントです☆
ゆるかわ サンリオキャラクターズ Lぬいぐるみ“マイメロディ” Pop’n Ice Stand
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145
投入時期：2026年6月5日より順次
サイズ：全長約21×15×37cm
種類：全1種（マイメロディ）
オリジナルアート“Pop’n Ice Stand（ポップンアイススタンド）”のぬいぐるみ。
ポップでかわいい制服を着た「マイメロディ」が、アイスクリームスタンドの店員さんになりきっています☆
ゆるかわ サンリオキャラクターズ Lぬいぐるみ“クロミ” Pop’n Ice Stand
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145
投入時期：2026年6月5日より順次
サイズ：全長約21×15×30cm
種類：全1種（クロミ）
オリジナルアート“Pop’n Ice Stand（ポップンアイススタンド）”のぬいぐるみ。
アイスクリームスタンドの店員さんになりきる「クロミ」のポップな衣装と表情がとってもキュートなプライズです☆
ゆるかわ サンリオキャラクターズ マスコット レインコート
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145
投入時期：2026年6月12日より順次
サイズ：全長約7×5×10cm
種類：全5種（ポムポムプリン、シナモロール、ハローキティ、けろけろけろっぴ、クロミ）
5色の虹をイメージした「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」が、レインコートを着たかわいいマスコット。
雨の日でも、見ているだけで心が晴れるキュートな存在です。
ゆるかわ サンリオキャラクターズ でかぱる“マイメロディ”
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145
投入時期：2026年6月19日より順次
サイズ：全長約38×20×63cm
種類：全1種（マイメロディ）
セガ新ブランド“でかぱる”から、全長約63cmのふわふわ大きな仲間として「マイメロディ」が登場。
“ぱる＝仲間”をテーマにした新ブランド“でかぱる”は、ぎゅっと抱きしめれば心までやさしく包みこんでくれる、いつもそばにいてくれる仲間です。
ゆるかわ サンリオキャラクターズ あいぬい ミニぬいぐるみ“マイメロディ”
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145
投入時期：2026年6月26日より順次
サイズ：全長約9×5×12cm
種類：全3種（ノーマル、ロマンティック、Y2K）
“好きなものを大切にしたい”・“もっと可愛く見せたい！”という想いから生まれた新しいブランド“あいぬい”に「マイメロディ」が登場！
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145
手のひらにちょうど収まる、かわいらしいサイズです。
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145
いろいろな衣装を着た「マイメロディ」がラインナップされます☆
ゆるかわ サンリオキャラクターズ あいぬい ミニぬいぐるみ“クロミ”
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145
投入時期：2026年6月26日より順次
サイズ：全長約9×5×12cm
種類：全3種（ガーリー、Y2K、ノーマル）
“好きなものを大切にしたい”・“もっと可愛く見せたい！”という想いから生まれた新しいブランド“あいぬい”から「クロミ」もラインナップ。
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145
思わずキュンとする、手のひらサイズに仕上げられています。
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145
キュートな衣装の「クロミ」に、思わずうっとりとしてしまいそう☆
見ているだけでも癒やされる、「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」のぬいぐるみやマスコット。
2026年6月から全国のゲームセンターなどに順次登場する「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」グッズの紹介でした☆
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