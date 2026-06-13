【小松菜はこうやって食べてみて】副菜のマンネリ解消！めんつゆで味が決まる「絶品厚揚げサラダ」作ってみた

小松菜のマンネリ解消！鰹だし香る厚揚げサラダ

副菜の材料として大活躍の小松菜ですが、おひたしやごま和え、炒め物など、気づけばいつも似た顔ぶれに……。

今回、新しい小松菜レパートリーを求めて挑戦したのは、お惣菜屋さんのメニューを参考に考案されたという「鰹だし香るサラダ」。たっぷりの鰹節が食欲をそそる、ボリュームたっぷりの副菜レシピです。

下準備は厚揚げの油抜きから

1. 厚揚げは一口大に切ったら、熱湯に浸して油抜きをします。油抜きが終わったらボウルに移し、めんつゆに漬けておきます。





2. しめじは手でほぐし、さっと茹でてから同様にめんつゆへ。厚揚げとしめじを合わせて5分以上漬けておくことで、しっかりと濃いめの味をつけるのが、おいしく仕上げるコツだそうです。





3. 小松菜は茹でたら流水で冷まし、手でしっかりと絞って、一口大に切ります。





4. 厚揚げとしめじを漬けているボウルに小松菜と細切りの大葉、たっぷりの鰹節を加えて全体を和えたら完成です。





鰹節と大葉の香りが食卓に広がる





仕上げにも大葉をトッピングしたら、見た目もぐっと華やかになりました。





食べてみて最初に感じたのは、めんつゆのしっかりとした旨味。そしてトッピングの鰹節の風味が重なって、噛み締めるたびに口の中に出汁の香りが広がります。

厚揚げとしめじには味がしっかり染み込んでいて、食べ応えは十分。大葉の爽やかさが最後にふわっと感じられ、後味はさっぱりしています。

厚揚げがお腹にたまって、ボリュームにも満足できる副菜でした。

油抜きはお湯にしっかり浸すのが正解

実際に作ってみて、厚揚げの油抜きを丁寧に行うことがおいしく作るポイントだと感じました。

上からお湯をかけるだけでなく、しっかりお湯に浸すことで調味料が染み込みやすくなります。

また、めんつゆに漬ける前にキッチンペーパーで水分をよく取っておくことも、仕上がりに差が出る大切な一手間です。

今夜の副菜に迷ったら、ぜひ

つくれぽ（みんなのつくりましたフォトレポートのこと）を投稿された方からも、「めんつゆがしっかり染み込んでとてもおいしかった」「ボリュームがあって家族が喜んだ」など、味わいとボリュームへの感動の声がたくさん届いています。

材料はおうちに常備しているものが中心なので、思い立ったらすぐ作れるのがうれしいところ。

鰹節を贅沢にたっぷり使うと、小松菜だけでは物足りないと感じていた副菜も、箸がどんどん進む一皿に変わります。

今夜の副菜に迷っていたら、鰹の香りで箸すすむサラダを作ってみませんか？