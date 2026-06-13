開催：2026.6.13

会場：ラスベガス・ボールパーク

結果：[アスレチックス] 6 - 4 [ロッキーズ]

MLBの試合が13日に行われ、ラスベガス・ボールパークでアスレチックスとロッキーズが対戦した。

アスレチックスの先発投手はゲージ・ジャンプ、対するロッキーズの先発投手はショーン・サリバンで試合は開始した。

5回裏、1番 シェイ・ランゲリアーズ 2球目を打ってセンターへのホームランでアスレチックス得点 ATH 1-0 COL、2番 ニック・カーツ 4球目を打って右中間スタンドへのホームランでアスレチックス得点 ATH 2-0 COL

6回表、5番 トロイ・ジョンストン 4球目を打ってセンターへの犠牲フライでロッキーズ得点 ATH 2-1 COL、6番 コール・キャリッグ 初球を打って右中間スタンドへのスリーランホームランでロッキーズ得点 ATH 2-4 COL

6回裏、8番 マックス・マンシー 4球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでアスレチックス得点 ATH 4-4 COL

7回裏、キャッチャーが悪送球でアスレチックス得点 ATH 5-4 COL

8回裏、3番 ローレンス・バトラー 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 ATH 6-4 COL

試合は6対4でアスレチックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアスレチックスのメイソン・バーネットで、ここまで1勝0敗1S。負け投手はロッキーズのザカリー・アグノズで、ここまで0勝2敗2S。アスレチックスのハリスにセーブがつき、3勝0敗6Sとなっている。

ここまでアスレチックスは34勝35敗で2.0ゲーム差の（ア・リーグ）西地区2位。一方ロッキーズは26勝44敗で18.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区5位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-13 14:20:50 更新