Kis-My-Ft2“自分の限界を超えて頂点へ挑み続けるアンセム”「King King」リリース決定

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Kis-My-Ft2が6月20日にデジタルシングル「King King」をリリースする。

■メンバーの二階堂高嗣が監修

メンバーの二階堂高嗣が監修した「King King」は、野心や自信を剥き出しにしながら自分の限界を超えて頂点を掴みにいく姿を描いた“自分の限界を超えて頂点へ挑み続けるアンセム”。

プレッシャーや周囲からの視線すら力に変えながら、自分の信じる道を突き進んでいくというメッセージが込められた歌詞が印象的だ。

■二階堂高嗣 コメント

Kis-My-Ft2 デビュー15周年企画として、「毎月新曲リリース」の話が上がったタイミングから、今年のツアーのテーマソングになるような曲を作りたいと思い、沢山のデモの中からこの曲に決めました。

全編英詞となった今回の歌詞は、僕が、‘音の気持ち良さ’・‘格好良さ’を見させていただきながら、‘歌詞として成立しているか’を作家さんに組み立てていただきました。オーケストラとデジタルという正反対の要素を組み込んだキスマイのアンセム。ぜひお楽しみください！

ニカゲームは、一旦、忘れてください！

■リリース情報

2026.06.20 ON SALE

DIGITAL SINGLE「King King」

■関連リンク

Kis-My-Ft2 OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/17

https://mentrecording.jp/kismyft2/