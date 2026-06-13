「こんなにお金が貯まらないなんて！」世帯年収1200万・住居費0円でも夫の「リフレッシュ代」で収支マイナスだった妻の衝撃

世帯年収が1000万円を超え、しかも住居費が一切かからないとなれば、かなりのペースで資産が貯まりそうなものだが、現実はそう甘くもないらしい。

投稿を寄せた神奈川県の40代女性（マーケティング／世帯年収1200万円：夫800万円、妻400万円）は、自身の母親と小学1年生の子ども、猫2匹とともに実家で同居している。

家賃や住宅ローンは0円、子どもの習い事や衣服代も堅実に抑えられているため、以前は夫から母親へ生活費として毎月9万円を渡し、それ以外は気づいた方が支払う「ざっくり分担」でそれぞれ年間目標を決めて貯金していたはずだった。

しかし、なぜか夫の貯金だけが増えない。不思議に思った女性がファイナンシャルプランナーにライフプランを設計してもらったところ、驚きの事実が発覚したという。

外食費が毎月10万以上、週に3〜4回はスーパー銭湯

女性は、FPへの相談で判明した夫の収支マイナスの原因をこう明かす。

「なんと、夫の個人収支がマイナスになっていたのです。原因は、夫の『日々のリフレッシュ代』でした。昼も夜も外食に頼り、毎月10万円以上を外食費に費やしていたこと。さらに、週に3〜4回はスーパー銭湯に通っていたことが判明しました。また、家族の休みがなかなか合わない分、たまに予定が揃ったときには1回あたり8〜10万円ほどかけて家族旅行に行くことが多く、こうした支出が積み重なっていたようです」

家賃がかからない環境に甘え、自由にできるお金として湯水のように使っていれば、いくら高年収でもマイナスに陥るのは当然の帰結だろう。

「夫の金遣いの荒さは知っていましたが……」

このままではマズイと、現在は役割分担を明確に切り替えたという。

「夫の担当：生活費（母への9万円）、子ども関連費、ペット関連費、自身の小遣い（削減に外食費の取組中） 妻（私）の担当：毎月20万円の貯金（うち5万円は新NISAで運用）」

どんぶり勘定をやめ、妻側が貯蓄を主導することで、ようやく普通の家計に引き戻した格好だ。女性は次のように投稿を締めくくっている。

「夫の金遣いの荒さは知っていましたが、世帯年収1000万円を超えていて、しかも家賃がかからない環境なのに『こんなにお金が貯まらないなんて！』と、我がことながらびっくりしています（笑）。ただ、使えるお金がある分、外食や趣味（銭湯）、たまの旅行といった日々の潤いにお金が回っていたのも事実です。現在は家計を立て直し、メリハリをつけた暮らしを目指しています」

いくら固定費が浮いていて世帯年収が高くても、管理が甘ければ全然貯まらない、高収入世帯のリアルということだろう。

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