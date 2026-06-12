「西武３−０巨人」（１２日、ベルーナドーム）

巨人が２安打零敗するなど、打線が沈黙。２試合続けて無援に泣いたドラフト１位・竹丸和幸投手（鷺宮製作所）は試合後、収穫と反省を振り返った。

立ち上がりには慣れない敵地のマウンドに「あまり合わない感じがした」と苦しんで１失点。最少失点でしのぐと、二回以降は「普段あんまり投げないボールも使った」とカーブなどを織り交ぜながら、自身の投球を取り戻していった。

結果的には援護なく、味方の守乱にも泣く形で７回２／３を４安打３失点（自責１）、１２奪三振も５敗目。試合後には「球速に関しては思ったより出ていたなという感じで、ばらつきもイニングごとに減っていったのでよかった。球数少なくずっといけていたので、今日もそこはよかったかなと思います」と手応えをつかんだ。

その一方で反省も忘れない。前回登板の５月３１日は８回４安打３失点、１０奪三振で完投負けを喫し、２試合続けての“見殺し”となったが、「（勝利は）自分ではどうしようもないところ。２試合とも先制点を取られているんで、そこを次はなんとか先制点を与えないように投げていけたらいい」と話した。

また日本ハム・北山、西武・高橋光成と投げ合うことで、「ピンチの場面で最後の一本を与えないというか、そういうところはやっぱり自分との違いかなと思う」と話し、感じた違いをさらなる成長への糧とする。