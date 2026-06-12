Little Glee Monster、6月19日に新宿でフリーライブ開催 MAYU休止発表後のステージ
Little Glee Monsterが、19日午後6時30分より東京・新宿の東急歌舞伎町タワー前 シネシティ広場にてフリーライブを開催することを発表した。
【写真】活動休止を発表したLittle Glee Monster・MAYU
Little Glee Monsterは11日、メンバーのMAYUが体調不良により一定期間活動を休止すると発表。今後は当面の間、5人体制で活動することを伝えた。そんな中で発表された今回のフリーライブは、グループにとって2022年11月以来の開催となる。どんなステージを見せるのか、注目が集まりそうだ。
■『Little Glee Monster Free Live 2026』
開催日：6月19日（金）
時間：
午後5時 優先観覧エリア オフィシャルファンクラブ優先入場開始
午後6時30分 開演
会場：東京・東急歌舞伎町タワー前 シネシティ広場
※観覧無料
【写真】活動休止を発表したLittle Glee Monster・MAYU
Little Glee Monsterは11日、メンバーのMAYUが体調不良により一定期間活動を休止すると発表。今後は当面の間、5人体制で活動することを伝えた。そんな中で発表された今回のフリーライブは、グループにとって2022年11月以来の開催となる。どんなステージを見せるのか、注目が集まりそうだ。
■『Little Glee Monster Free Live 2026』
開催日：6月19日（金）
時間：
午後5時 優先観覧エリア オフィシャルファンクラブ優先入場開始
午後6時30分 開演
会場：東京・東急歌舞伎町タワー前 シネシティ広場
※観覧無料