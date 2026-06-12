本日の日経平均株価は、米ハイテク株高を受けAI・半導体関連を中心に買いが優勢となり、前日比1802円高の6万6020円と大幅に続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は17社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、岩井コスモ証券が目標株価を6万3000円→7万6000円に引き上げた東京エレクトロン <8035> [東証Ｐ]など。そのほか、日本郵政 <6178> [東証Ｐ]は4日連続で高値を更新した。



※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1941> 中電工 東Ｐ 建設業

<2674> ハードオフ 東Ｐ 小売業

<3156> レスター 東Ｐ 卸売業

<4042> 東ソー 東Ｐ 化学

<4462> 石原ケミ 東Ｐ 化学



<4992> 北興化 東Ｓ 化学

<6013> タクマ 東Ｐ 機械

<6178> 日本郵政 東Ｐ サービス業

<6278> ユニオンツル 東Ｐ 機械

<6376> 日機装 東Ｐ 精密機器



<6525> コクサイエレ 東Ｐ 電気機器

<6859> エスペック 東Ｐ 電気機器

<6976> 太陽誘電 東Ｐ 電気機器

<7460> ヤギ 東Ｓ 卸売業

<7735> スクリン 東Ｐ 電気機器



<8035> 東エレク 東Ｐ 電気機器

<9735> セコム 東Ｐ サービス業



株探ニュース