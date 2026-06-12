　本日の日経平均株価は、米ハイテク株高を受けAI・半導体関連を中心に買いが優勢となり、前日比1802円高の6万6020円と大幅に続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は17社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、岩井コスモ証券が目標株価を6万3000円→7万6000円に引き上げた東京エレクトロン <8035> [東証Ｐ]など。そのほか、日本郵政 <6178> [東証Ｐ]は4日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1941> 中電工　　　　東Ｐ　建設業
<2674> ハードオフ　　東Ｐ　小売業
<3156> レスター　　　東Ｐ　卸売業
<4042> 東ソー　　　　東Ｐ　化学
<4462> 石原ケミ　　　東Ｐ　化学

<4992> 北興化　　　　東Ｓ　化学
<6013> タクマ　　　　東Ｐ　機械
<6178> 日本郵政　　　東Ｐ　サービス業
<6278> ユニオンツル　東Ｐ　機械
<6376> 日機装　　　　東Ｐ　精密機器

<6525> コクサイエレ　東Ｐ　電気機器
<6859> エスペック　　東Ｐ　電気機器
<6976> 太陽誘電　　　東Ｐ　電気機器
<7460> ヤギ　　　　　東Ｓ　卸売業
<7735> スクリン　　　東Ｐ　電気機器

<8035> 東エレク　　　東Ｐ　電気機器
<9735> セコム　　　　東Ｐ　サービス業

株探ニュース