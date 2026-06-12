¡ÚÆÃ½¸¡ÛÀ½Ë¡¤ÏÌç³°ÉÔ½ÐŽ¥Ž¥Ž¥〝°ì»ÒÁêÅÁ〟ÁÏ¶È132Ç¯¤Î²Û»ÒÅ¹ Îò»Ë¤Ä¤Ê¤°5ÂåÌÜ¤Î»×¤¤¡Ú¤³¤ÎÄ®¤Ç～°¦¤µ¤ì¤ëÏ·ÊÞ～¡Ã¿·³ã¡Û
ÏÂ²Û»ÒÅ¹¤«¤éÊÆ²Û¶È¤Ø¤ÈÅ¾¸þ¤·¡¢130Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÃÏ°è¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇðºê»Ô¤Î²Û»ÒÅ¹¡£Îò»Ë¤ò¹ï¤àÅ¹¤Î»×¤¤¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ä¥ä¤Ã¤È¤·¤¿¼¿¹õ¤ÎÍÓ¤«¤ó¤Ë¡¢¾®µû¤Î·Á¤¬°¦¤é¤·¤¤ÁÇËÑ¤Ê¤»¤ó¤Ù¤¤¡£ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Çðºê»Ô¤Ë¤¢¤ëÁÏ¶È132Ç¯¤Î¡Ø²Û»ÒÆ»³Ú ¿·Ìî²°(¤¢¤é¤Î¤ä)¡Ù¤Ç¤¹¡£
¢£髙¶¶Àô¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡ÖÇðºê±Ø¤«¤éÊâ¤¤¤Æ3Ê¬¤Û¤É¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¡Ø¤¯¤íÍÓ¤«¤ó¡Ù¤ÈÀÐ¤ËÄ¦¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤À¤«Îò»Ë¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£¡×
5ÂåÌÜ¤Î¿·ÌîÇî¿Í¤µ¤ó(45)¡£¼¡´üÅö¼ç¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤Ï¾ïÌ³¤È¤·¤ÆÅ¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£髙¶¶Àô¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡Ö¤³¤Á¤é¤Ë¡Ø²Û»ÒÆ»³Ú¡Ù¤È¤¤¤¦»ú¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¢£5ÂåÌÜ ¿·ÌîÇî¿Í¤µ¤ó
¡Ö½éÂå¤Î¿·Ìî¿®ÂÀÏº¤¬¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤Î·Ð±ÄÍýÇ°¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤ª²Û»Ò¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤ª²Û»Ò¤ò¿©¤Ù¤ëÊý¤âºî¤ëÊý¤â¡¢¤ª²Û»Ò¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¡×
Å¹¤Î´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÁÏ¶ÈÅö½é¤«¤éÂ³¤¯¡Ø¤¯¤íÍÓ¤«¤ó¡Ù¡£
Ì£¤Ï¡¢¹õÅü¡¦¥«¥«¥ª¡¦¥é¥à¥ìー¥º¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÍÓ¤«¤ó¤ò´¥Áç¤µ¤»¤¿¹õÅü¥°¥é¥Ã¥»¤Î4¼ïÎà¡£
ÄêÈÖ¤Î¡Ø¹õÅü¡Ù¤ÎÌ£¤Ïー
¢£髙¶¶Àô¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡Ö¹õÅü¤Î¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿´Å¤µ¤¬¸ý¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¿©´¶¤Ï¤Í¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤Ã¤È¤ê¤Î´Ö¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ç»¸ü¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¡×
¢£5ÂåÌÜ ¿·ÌîÇî¿Í¤µ¤ó
¡Ö¼«¾Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹õÅü¤ÎÎÌ〝À¤³¦°ì〟¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÍÓ¤«¤ó¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°µÅÝÅª¤Ë¹õÅü¤ÎÌ£¡¦É÷Ì£¤¬¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ø¤¯¤íÍÓ¤«¤ó¡Ù¤ÎºàÎÁ¤Ï¡¢²Æì»º¤Î¹õÅü¡¦¥¶¥é¥á¡¦¾®Æ¦¤¢¤ó¡¦»å´¨Å·¡£ÁÇºà¤Ë¤³¤À¤ï¤êÁÏ¶ÈÅö»þ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢ÃúÇ«¤ËÎý¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£5ÂåÌÜ ¿·ÌîÇî¿Í¤µ¤ó
¡Ö(ÍÓ¤«¤ó¤Ï)¥·¥ó¥×¥ë¤Êºî¤êÊý¤Î¤ª²Û»Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢Îý¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤êµ¤¸õ¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤ÇÂ¿¾¯½ÐÍè¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ø¤¯¤íÍÓ¤«¤ó¡Ù¤ÎÀ½Ë¡¤ÏÂå¡¹Åö¼ç¤Î¤ß¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë〝°ì»ÒÁêÅÁ〟¡£
4ÂåÌÜ¤Ç¼ÒÄ¹¤ÎÉã¡¦µþ°ì¤µ¤ó(74)¤Ï¤¹¤Ç¤Ë5ÂåÌÜ¡¦Çî¿Í¤µ¤ó¤ËÀ½Ë¡¤òÅÁ¤¨¡¢¤¤¤Þ¤Ï¥µ¥Ýー¥È¤Ë¤Þ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£5ÂåÌÜ ¿·ÌîÇî¿Í¤µ¤ó
¡Ö°ì½ï¤Ëºî¤ëºî¶È¤ò¤·¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ï4ÂåÌÜ(Éã)¤¬¥á¥¤¥ó¤Çºî¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¤º¤Ã¤È¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Çºî¤êÊý¤ò³Ø¤Ö´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤Þ¤êÂ¿¤¯¤ò¸ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÛ¡¹¤È¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤¹¥¿¥¤¥×¡£¤½¤¦¤¤¤¦¼ÒÄ¹¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¸«½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡×
1»þ´ÖÈ¾¤Û¤ÉÎý¤ê¾å¤²¤¿ÍÓ¤«¤ó¤Ï¡¢½®¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë·¿¤ËÎ®¤·¤Æ°ìÈÕ¿²¤«¤»¤Þ¤¹¡£ÍâÆü¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÊñÃú¤ÇÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¤Ä¤ä¤ä¤«¤Ê¼¿¹õ¤Î¡Ø¤¯¤íÍÓ¤«¤ó¡Ù¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£5ÂåÌÜ ¿·ÌîÇî¿Í¤µ¤ó
¡Ö½éÂå¤¬°ìÈÖ¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¹õÅü¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤ì¤¿¤¤¤È¡£¹õÅü¤ÎÌ£¤½¤Î¤â¤Î¤¬Á°ÌÌ¤Ë½Ð¤¿ÍÓ¤«¤ó¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ø¤¯¤íÍÓ¤«¤ó¡Ù¤Ê¤Î¤Ç¡£ÀèÂå¡¦Àè¡¹Âå¤¬¤º¤Ã¤È¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¿¤³¤ÎÅÁÅý¤ÎÌ£¤òÂ»¤Ê¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
―――――
¿·Ìî²°¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï1894Ç¯¡£
ÍÓ¤«¤ó¤ËÆ´¤ì¤¿½éÂå¡¦¿·Ìî¿®ÂÀÏº¤¬ÏÂ²Û»ÒÅ¹¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¡£¤·¤«¤·Åö»þ¡¢ÏÂ²Û»Ò¤Ï¹â²Á¤Ê»þÂå¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÊÆ¤É¤³¤í¿·³ã¤ÇÃ¯¤â¤¬µ¤·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤ª¤¤¤·¤¤¤ª²Û»Ò¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¡¢µ¡³£À½Â¤¤ÎÊÆ²Û¤ò¹Í°Æ¡£
¤½¤ì¤¬¡¢1907Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Å¹¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÌ¾Êª¡ØÌÖÂå¾Æ(¤¢¤¸¤í¤ä¤)¡Ù¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¤ÏÀ¸ÃÏ¤Ë¥¨¥ÓÊ´¤òº®¤¼¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³«È¯Åö»þ¤ÏµûÊ´¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤éµû¤Î·Á¤Ë¡£¾®µû¤ò¤È¤ëÆ»¶ñ¤Ç¤¢¤ëÌÖÂå¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡ØÌÖÂå¾Æ¡Ù¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£5ÂåÌÜ ¿·ÌîÇî¿Í¤µ¤ó
¡Ö¤¤¤Þ¤Ç¤³¤½¤¤¤í¤ó¤ÊÆ°Êª¤Î·Á¤ä¤¤¤í¤ó¤Ê¤ª²Û»Ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤Çµû¤Î·Á¤Î¤ª²Û»Ò¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆÃÄ§Åª¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤Þ¤ËÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï·ë¹½¸Ø¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡×
¡ØÌÖÂå¾Æ¡Ù¤ÎÀ½Â¤¤Ë¤Ï¡¢À¸ÃÏºî¤ê¤ä´¥Áç¤Ê¤É¤Î¹©Äø¤ò·Ð¤Æ4Æü¤Û¤É¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÂÀ¸¤«¤éÌó120Ç¯¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤êÃÏ°è¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤Î¡ØÌÖÂå¾Æ¡Ù¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£髙¶¶Àô¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡Ö¤·¤ç¤¦¤æ¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤È¤ä¤µ¤·¤¤¥¨¥Ó¤ÎÉ÷Ì£¤¬¸ý¤Î¤Ê¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡×
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¿É¤ß¤ò²Ã¤¨¤¿¤â¤Î¤ä¥³¥·¥Ò¥«¥ê¡¦¤³¤·¤¤¤Ö¤¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡¢¿©´¶¤äÌ£¤Î°ã¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ØÌÖÂå¾Æ¡Ù¤ÎÃÂÀ¸¸å¡¢¡Ø¤¯¤íÍÓ¤«¤ó¡Ù¤Î¤ß¤ò»Ä¤·ÏÂ²Û»ÒÅ¹¤«¤é¡ÖÊÆ²Û¶È¡×¤Ø¤ÈÅ¾¸þ¤·¤¿¿·Ìî²°¡£Ä¹Ç¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¤È¤ê¤³¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾ïÏ¢µÒ
¡Ö(ÌÖÂå¾Æ¤¬)Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£Ë°¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤¡¢¤¤¤¯¤Ä¿©¤Ù¤Æ¤â¡£ÀÎ¤«¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ£¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¡×
¢£¾ïÏ¢µÒ
¡Ö¤¯¤íÍÓ¤«¤ó¤Ï¹õÅü¤ÎÌ£¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢¸æÎé¤Ç¤è¤¯º¹¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Âç»ö¤Ê¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£¡×
―――――
5ÂåÌÜ¤ÎÇî¿Í¤µ¤ó¤¬Å¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢14Ç¯Á°¤Î2012Ç¯¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ï´ØÅì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ê¤ÉÁê¼¡¤°ÃÏ¿Ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÃÏ¸µ¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£5ÂåÌÜ ¿·ÌîÇî¿Í¤µ¤ó
¡ÖÅÄ¼Ë¤ËÎ¾¿Æ2¿Í¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¼«Ê¬¤¬µ¢¤é¤Ê¤¤¤È¡¢Ä¹ÃË¤Ê¤Î¤Ç¼«Ê¬¤¬µ¢¤é¤Ê¤¤¤ÈÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤¿¤ê¡£¡×
Å¹¤ò¼õ¤±·Ñ¤°½Å¤ß¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£5ÂåÌÜ ¿·ÌîÇî¿Í¤µ¤ó
¡ÖÎ¾¿Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢3ÂåÌÜ¤ä2ÂåÌÜ¤È¤ß¤ó¤Ê¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤½¤Ã¤Ý¸þ¤«¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¡×
ÀìÌ³¤È¤·¤ÆÅ¹¤ò»Ù¤¨¤ë¡¢Êì¡¦ÎÉ»Ò¤µ¤ó(75)¡£Å¹¤Ë¤âÎ©¤Á¡¢ËèÆü¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎµÒ¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
¢£Êì¡¦ÎÉ»Ò¤µ¤ó
¡Ö¤Þ¤¿Íè¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ªµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£(5ÂåÌÜ¤Ë¤Ï)¤ªµÒÍÍ¤È½¾¶È°÷¤Ø¤Îµ¤ÇÛ¤ê¡¢Ï¢·È¤À¤±¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤È¤â¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢£5ÂåÌÜ ¿·ÌîÇî¿Í¤µ¤ó
¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º¤ª¤¤¤·¤¤¤Í¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤òÄó¶¡¤·¤Ä¤Ä¡¢¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤Í¤È〝²Û»ÒÆ»³Ú〟¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÄÌ¤ê¤Î¤ª²Û»Ò¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë²Û»ÒÅ¹¤Ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¥Ä¥ä¤Ã¤È¤·¤¿¼¿¹õ¤ÎÍÓ¤«¤ó¤Ë¡¢¾®µû¤Î·Á¤¬°¦¤é¤·¤¤ÁÇËÑ¤Ê¤»¤ó¤Ù¤¤¡£ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Çðºê»Ô¤Ë¤¢¤ëÁÏ¶È132Ç¯¤Î¡Ø²Û»ÒÆ»³Ú ¿·Ìî²°(¤¢¤é¤Î¤ä)¡Ù¤Ç¤¹¡£
¢£髙¶¶Àô¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡ÖÇðºê±Ø¤«¤éÊâ¤¤¤Æ3Ê¬¤Û¤É¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¡Ø¤¯¤íÍÓ¤«¤ó¡Ù¤ÈÀÐ¤ËÄ¦¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤À¤«Îò»Ë¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£¡×
5ÂåÌÜ¤Î¿·ÌîÇî¿Í¤µ¤ó(45)¡£¼¡´üÅö¼ç¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤Ï¾ïÌ³¤È¤·¤ÆÅ¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£髙¶¶Àô¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡Ö¤³¤Á¤é¤Ë¡Ø²Û»ÒÆ»³Ú¡Ù¤È¤¤¤¦»ú¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¢£5ÂåÌÜ ¿·ÌîÇî¿Í¤µ¤ó
¡Ö½éÂå¤Î¿·Ìî¿®ÂÀÏº¤¬¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤Î·Ð±ÄÍýÇ°¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤ª²Û»Ò¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤ª²Û»Ò¤ò¿©¤Ù¤ëÊý¤âºî¤ëÊý¤â¡¢¤ª²Û»Ò¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¡×
Å¹¤Î´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÁÏ¶ÈÅö½é¤«¤éÂ³¤¯¡Ø¤¯¤íÍÓ¤«¤ó¡Ù¡£
Ì£¤Ï¡¢¹õÅü¡¦¥«¥«¥ª¡¦¥é¥à¥ìー¥º¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÍÓ¤«¤ó¤ò´¥Áç¤µ¤»¤¿¹õÅü¥°¥é¥Ã¥»¤Î4¼ïÎà¡£
ÄêÈÖ¤Î¡Ø¹õÅü¡Ù¤ÎÌ£¤Ïー
¢£髙¶¶Àô¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡Ö¹õÅü¤Î¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿´Å¤µ¤¬¸ý¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¿©´¶¤Ï¤Í¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤Ã¤È¤ê¤Î´Ö¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ç»¸ü¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¡×
¢£5ÂåÌÜ ¿·ÌîÇî¿Í¤µ¤ó
¡Ö¼«¾Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹õÅü¤ÎÎÌ〝À¤³¦°ì〟¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÍÓ¤«¤ó¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°µÅÝÅª¤Ë¹õÅü¤ÎÌ£¡¦É÷Ì£¤¬¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ø¤¯¤íÍÓ¤«¤ó¡Ù¤ÎºàÎÁ¤Ï¡¢²Æì»º¤Î¹õÅü¡¦¥¶¥é¥á¡¦¾®Æ¦¤¢¤ó¡¦»å´¨Å·¡£ÁÇºà¤Ë¤³¤À¤ï¤êÁÏ¶ÈÅö»þ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢ÃúÇ«¤ËÎý¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£5ÂåÌÜ ¿·ÌîÇî¿Í¤µ¤ó
¡Ö(ÍÓ¤«¤ó¤Ï)¥·¥ó¥×¥ë¤Êºî¤êÊý¤Î¤ª²Û»Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢Îý¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤êµ¤¸õ¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤ÇÂ¿¾¯½ÐÍè¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ø¤¯¤íÍÓ¤«¤ó¡Ù¤ÎÀ½Ë¡¤ÏÂå¡¹Åö¼ç¤Î¤ß¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë〝°ì»ÒÁêÅÁ〟¡£
4ÂåÌÜ¤Ç¼ÒÄ¹¤ÎÉã¡¦µþ°ì¤µ¤ó(74)¤Ï¤¹¤Ç¤Ë5ÂåÌÜ¡¦Çî¿Í¤µ¤ó¤ËÀ½Ë¡¤òÅÁ¤¨¡¢¤¤¤Þ¤Ï¥µ¥Ýー¥È¤Ë¤Þ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£5ÂåÌÜ ¿·ÌîÇî¿Í¤µ¤ó
¡Ö°ì½ï¤Ëºî¤ëºî¶È¤ò¤·¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ï4ÂåÌÜ(Éã)¤¬¥á¥¤¥ó¤Çºî¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¤º¤Ã¤È¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Çºî¤êÊý¤ò³Ø¤Ö´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤Þ¤êÂ¿¤¯¤ò¸ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÛ¡¹¤È¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤¹¥¿¥¤¥×¡£¤½¤¦¤¤¤¦¼ÒÄ¹¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¸«½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡×
1»þ´ÖÈ¾¤Û¤ÉÎý¤ê¾å¤²¤¿ÍÓ¤«¤ó¤Ï¡¢½®¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë·¿¤ËÎ®¤·¤Æ°ìÈÕ¿²¤«¤»¤Þ¤¹¡£ÍâÆü¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÊñÃú¤ÇÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¤Ä¤ä¤ä¤«¤Ê¼¿¹õ¤Î¡Ø¤¯¤íÍÓ¤«¤ó¡Ù¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£5ÂåÌÜ ¿·ÌîÇî¿Í¤µ¤ó
¡Ö½éÂå¤¬°ìÈÖ¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¹õÅü¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤ì¤¿¤¤¤È¡£¹õÅü¤ÎÌ£¤½¤Î¤â¤Î¤¬Á°ÌÌ¤Ë½Ð¤¿ÍÓ¤«¤ó¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ø¤¯¤íÍÓ¤«¤ó¡Ù¤Ê¤Î¤Ç¡£ÀèÂå¡¦Àè¡¹Âå¤¬¤º¤Ã¤È¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¿¤³¤ÎÅÁÅý¤ÎÌ£¤òÂ»¤Ê¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¿·Ìî²°¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï1894Ç¯¡£
ÍÓ¤«¤ó¤ËÆ´¤ì¤¿½éÂå¡¦¿·Ìî¿®ÂÀÏº¤¬ÏÂ²Û»ÒÅ¹¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¡£¤·¤«¤·Åö»þ¡¢ÏÂ²Û»Ò¤Ï¹â²Á¤Ê»þÂå¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÊÆ¤É¤³¤í¿·³ã¤ÇÃ¯¤â¤¬µ¤·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤ª¤¤¤·¤¤¤ª²Û»Ò¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¡¢µ¡³£À½Â¤¤ÎÊÆ²Û¤ò¹Í°Æ¡£
¤½¤ì¤¬¡¢1907Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Å¹¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÌ¾Êª¡ØÌÖÂå¾Æ(¤¢¤¸¤í¤ä¤)¡Ù¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¤ÏÀ¸ÃÏ¤Ë¥¨¥ÓÊ´¤òº®¤¼¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³«È¯Åö»þ¤ÏµûÊ´¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤éµû¤Î·Á¤Ë¡£¾®µû¤ò¤È¤ëÆ»¶ñ¤Ç¤¢¤ëÌÖÂå¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡ØÌÖÂå¾Æ¡Ù¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£5ÂåÌÜ ¿·ÌîÇî¿Í¤µ¤ó
¡Ö¤¤¤Þ¤Ç¤³¤½¤¤¤í¤ó¤ÊÆ°Êª¤Î·Á¤ä¤¤¤í¤ó¤Ê¤ª²Û»Ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤Çµû¤Î·Á¤Î¤ª²Û»Ò¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆÃÄ§Åª¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤Þ¤ËÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï·ë¹½¸Ø¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡×
¡ØÌÖÂå¾Æ¡Ù¤ÎÀ½Â¤¤Ë¤Ï¡¢À¸ÃÏºî¤ê¤ä´¥Áç¤Ê¤É¤Î¹©Äø¤ò·Ð¤Æ4Æü¤Û¤É¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÂÀ¸¤«¤éÌó120Ç¯¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤êÃÏ°è¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤Î¡ØÌÖÂå¾Æ¡Ù¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£髙¶¶Àô¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡Ö¤·¤ç¤¦¤æ¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤È¤ä¤µ¤·¤¤¥¨¥Ó¤ÎÉ÷Ì£¤¬¸ý¤Î¤Ê¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡×
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¿É¤ß¤ò²Ã¤¨¤¿¤â¤Î¤ä¥³¥·¥Ò¥«¥ê¡¦¤³¤·¤¤¤Ö¤¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡¢¿©´¶¤äÌ£¤Î°ã¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ØÌÖÂå¾Æ¡Ù¤ÎÃÂÀ¸¸å¡¢¡Ø¤¯¤íÍÓ¤«¤ó¡Ù¤Î¤ß¤ò»Ä¤·ÏÂ²Û»ÒÅ¹¤«¤é¡ÖÊÆ²Û¶È¡×¤Ø¤ÈÅ¾¸þ¤·¤¿¿·Ìî²°¡£Ä¹Ç¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¤È¤ê¤³¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾ïÏ¢µÒ
¡Ö(ÌÖÂå¾Æ¤¬)Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£Ë°¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤¡¢¤¤¤¯¤Ä¿©¤Ù¤Æ¤â¡£ÀÎ¤«¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ£¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¡×
¢£¾ïÏ¢µÒ
¡Ö¤¯¤íÍÓ¤«¤ó¤Ï¹õÅü¤ÎÌ£¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢¸æÎé¤Ç¤è¤¯º¹¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Âç»ö¤Ê¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£¡×
―――――
5ÂåÌÜ¤ÎÇî¿Í¤µ¤ó¤¬Å¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢14Ç¯Á°¤Î2012Ç¯¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ï´ØÅì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ê¤ÉÁê¼¡¤°ÃÏ¿Ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÃÏ¸µ¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£5ÂåÌÜ ¿·ÌîÇî¿Í¤µ¤ó
¡ÖÅÄ¼Ë¤ËÎ¾¿Æ2¿Í¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¼«Ê¬¤¬µ¢¤é¤Ê¤¤¤È¡¢Ä¹ÃË¤Ê¤Î¤Ç¼«Ê¬¤¬µ¢¤é¤Ê¤¤¤ÈÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤¿¤ê¡£¡×
Å¹¤ò¼õ¤±·Ñ¤°½Å¤ß¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£5ÂåÌÜ ¿·ÌîÇî¿Í¤µ¤ó
¡ÖÎ¾¿Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢3ÂåÌÜ¤ä2ÂåÌÜ¤È¤ß¤ó¤Ê¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤½¤Ã¤Ý¸þ¤«¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¡×
ÀìÌ³¤È¤·¤ÆÅ¹¤ò»Ù¤¨¤ë¡¢Êì¡¦ÎÉ»Ò¤µ¤ó(75)¡£Å¹¤Ë¤âÎ©¤Á¡¢ËèÆü¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎµÒ¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
¢£Êì¡¦ÎÉ»Ò¤µ¤ó
¡Ö¤Þ¤¿Íè¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ªµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£(5ÂåÌÜ¤Ë¤Ï)¤ªµÒÍÍ¤È½¾¶È°÷¤Ø¤Îµ¤ÇÛ¤ê¡¢Ï¢·È¤À¤±¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤È¤â¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢£5ÂåÌÜ ¿·ÌîÇî¿Í¤µ¤ó
¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º¤ª¤¤¤·¤¤¤Í¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤òÄó¶¡¤·¤Ä¤Ä¡¢¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤Í¤È〝²Û»ÒÆ»³Ú〟¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÄÌ¤ê¤Î¤ª²Û»Ò¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë²Û»ÒÅ¹¤Ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×