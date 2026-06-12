専用の内外装デザインが生む存在感

ホンダはミドルサイズSUVとして展開している「ZR-V」の一部改良モデルを2026年3月26日に発表し、翌27日に発売しました。

今回の変更は単なる仕様変更にとどまらず、ラインナップ全体の方向性を明確に示す内容となっています。

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特に大きなポイントは、従来設定されていたガソリンエンジン車を廃止し、すべてをハイブリッドの「e：HEV」に一本化した点です。

電動化を加速させる流れの中で、環境性能と走行性能の両立をさらに前面に押し出した形であり、SUVに求められる価値観の変化を象徴する決断といえるでしょう。

ZR-Vは2022年に登場したモデルで、「Z」に込められた新しい価値観の提示という意味と、「異彩解放」という開発コンセプトが特徴です。

従来のSUVに見られる無骨さだけではなく、都市生活に溶け込む洗練された造形を追求している点が、このクルマの大きな個性になっています。

今回の改良で特に注目されているのが、最上位に位置づけられる「e：HEV Z CROSS TOURING 4WD」です。

このグレードは標準モデルをベースにしながらも、専用装備を多数採用することで、よりアウトドア志向と上質感を強めた仕様となっています。

ボディサイズは全長4570mm×全幅1840mm×全高1620mm、ホイールベース2655mmと従来からの基本骨格は維持されていますが、外観の印象は大きく変わっています。

フロントにはマットグレー・メタリック塗装の専用ハニカムグリルが採用され、光の角度によって表情を変える落ち着いた存在感を演出しています。

足元にはマットブラック仕上げの18インチアルミホイールを装着し、全体として引き締まった印象を強調しています。

さらに専用バンパーやガーニッシュ類が追加され、街中でもアウトドアフィールドでも違和感なく溶け込むタフなデザインに仕上げられています。

室内に目を向けると、グレージュを基調とした専用インテリアが採用されており、そこにオレンジステッチを組み合わせることで上質さと遊び心のバランスが取られています。

従来のブラック一色の内装とは異なり、明るさと温かみを感じさせる空間になっているのが印象的です。

また、ステアリングには本革巻きのスムースレザーが採用されており、手に触れた瞬間の質感にもこだわりが見られます。日常的に触れる部分だからこそ、運転中の満足度を高める重要な要素になっています。

装備面ではデジタル機能の進化も大きなトピックです。「e：HEV Z」以上のグレードには「Google搭載Honda CONNECTディスプレイ」が標準装備され、Googleマップによるリアルタイムナビゲーションや音声操作が可能になっています。スマートフォンに近い感覚で使える利便性は、現代のユーザーにとって大きな魅力です。

さらにオーディオには「BOSEプレミアムサウンドシステム」が採用され、12スピーカーによる立体的な音響空間が構築されています。走行中でも音の広がりをしっかり感じられ、長距離移動の快適性を高めています。

安全面では「Honda SENSING」が標準搭載され、夜間走行時には対向車や先行車を検知して照射を調整するアダプティブドライビングビームが視界をサポートします。

さらにLEDアクティブコーナリングライトにより、カーブや交差点での視認性も高められています。

パワートレインは2リッター直列4気筒エンジンと2モーターを組み合わせたe：HEVシステムで、エンジンは最高出力141ps、最大トルク182Nm、モーターは最高出力184ps、最大トルク315Nmを発揮します。

力強い加速と静粛性を両立し、WLTCモード燃費は20.5km／Lを実現しています。駆動方式にはリアルタイムAWDが採用され、路面状況に応じて駆動力を最適に配分します。

価格（消費税込み）はe：HEV Z CROSS TOURING 4WDで472万7800円となっており、シリーズの中では最高価格の設定です。

それでも装備内容や走行性能を踏まえると、総合的な完成度は非常に高い水準にあるといえます。

ネット上ではこの最上級モデルに対して、さまざまな反応が見られ、「別のクルマに見えるくらいの専用デザイン」「内装のグレージュは高級感が一気に増す」「色づかいが今までのホンダっぽくなくて新鮮」「ZR-Vの中でこれだけ別格感がある」といったように、まずは見た目や質感の変化に驚く声が目立っています。

特にエクステリアの専用パーツや塗装仕上げについては、従来のZR-Vとは明確に雰囲気が異なるという評価が多く、上位グレードとしての存在感をしっかり感じさせるという意見が広がっています。

さらに一部改良での装備面に対する関心も高く、「BOSE標準はこのクラスだとかなり強い」「Google搭載ナビは実用性が一気に上がる」「もはやコンパクトな高級SUVの領域に入っている」といったコメントも見られます。

単なる豪華装備の追加というより、日常の使い勝手や移動体験そのものを底上げしている点が評価されているようです。