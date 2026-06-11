2026年7月18日（土）に朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンターにて開催を予定している『NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、NAMICS presents TGC 新潟 2026）が追加情報を発表した。

『NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』

超豪華出演者第5弾発表

ゲストモデルに、透明感あふれる洗練された“女神級”のビジュアルで、女子高生のためのNo.1メディア『Seventeen』専属モデルとしても活躍する入江美沙希、数々のCM出演に加え、昨年2025年に放送されたABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』出演で話題を呼んだ茅島みずき、さらに、モデルには新潟市を拠点とするアイドルグループNGT48から、NST新潟総合テレビの番組『潟ちゅーぶ』（毎週土曜 午前11:20〜放送・配信あり）でお馴染みの大塚七海の出演が決定！

そして、ゲストには、2021年に俳優デビュー後、2023年に出演したスーパー戦隊シリーズ『王様戦隊キングオージャー』で注目を集めると、現在放送中のドラマ『share』でW主演を務め、今年2026年10月放送予定のドラマ『俺たちの箱根駅伝』の出演も控える池田匡志、国民的タレントとして人気を集める王林、2000年代に放送されたフジテレビ系バラエティ番組『ワンナイR＆R』から誕生し、チアリーダー姿で披露するキレのある「ペコリダンス」で社会現象を巻き起こしたほか、2021年にはSNSをきっかけに再ブレイクを果たし、現在もなお幅広い世代から愛され続けているゴリエと、タレントとしてバラエティ番組などで幅広く活躍し、新潟県では大塚七海と一緒にNST新潟総合テレビの番組『潟ちゅーぶ』で新潟の個性的過ぎるお店や街に伝わる都市伝説、街に有名人などを体当たりで調査するMCを務め、2021年には『第11回イクメンオブザイヤー2021（芸能部門）』を受賞し、パパタレントとしても活動しているJOY、そして、新潟県出身のモデル・タレントで2児の母としても知られ、飾らない人柄やライフスタイルがSNSを中心に支持を集めるほか、現在はバラエティ番組出演など幅広い分野で活躍しており、TGCには約10年ぶりの出演となる西山茉希、ダンス＆ボーカルグループWATWINGのメンバーとして活動する傍ら、2026年6⽉14⽇（⽇）に最終回を迎える⽇曜劇場『GIFT』への出演や2026年9 ⽉公開予定の映画『ホーム スイート ホーム』への出演も決定している⼋村倫太郎の出演が決まった。

ブランドラインアップ発表

一人ひとりのお客様にとっての“一番”に出会える施設でありたいという想いのもと、「オンリーワン」「ザ・ファースト」「フラッグシップ」の“3つの1”を理念に掲げ、今年2026年10月に開業30周年を迎える新潟市中心部・万代シテイを代表する人気ファッションビル「BILLBOARD PLACE」のステージが決定！BILLBOARD PLACEに店舗を構えるブランドから、1986年の創業以来、洋服を中心に、カルチャーやアートなど自分たちが本当に良いと思うものをセレクトし、積極的に楽しむ生活体験者＝フリークとして、豊かなライフスタイルの楽しみ方をリアルに提案するセレクトショップFREAK’S STORE（フリークスストア）と、世代やスタイルを問わず、定番から、その時代を映す物まで、ジェンダーやジャンルをMIXしたアイテムを、新潟県内を中心に展開するセレクトショップで、TGC初登場となるIntention Line. B.P. Store（インテンションライン ビー.ピー.ストア）、そして、「枠にとらわれずに生きよう」をコンセプトに、着心地の良さと個性あるデザインを両立させたカジュアルスタイルを提案し、今年でブランド15周年を迎えたUngrid（アングリッド）の３ブランドが集結！

さらに、アメリカ、ヨーロッパなどから厳選した本格的なファッション&トレンドアイテムを毎日入荷し、古着の街・高円寺をはじめ、札幌、横浜、池袋、名古屋、大阪、福岡など、全国で展開するヴィンテージ＆オリジナル、インポートクローズ専門店GRAPEFRUIT MOON（グレープフルーツムーン）、より豊かで充実したライフスタイルを⽬指して⼿軽にトレンドかつベーシックな着回せるアイテムを提供するmoment+（モーメントプラス）、最新のトレンドからクラシックなアイテムまで、お客様の個性やライフスタイルに合わせた幅広い商品を展開し、売上30億円を突破するなど急成長を遂げている次世代型セレクトショップOutfitter lab（アウトフィッターラボ）、先進的なGirlyと品のある色っぽさを組み合わせた次世代のネオガーリーを提案し、時代をリードした都会的でシンプルなデザインに、大人の遊び心あるディテールをプラスしたアイテム展開をするREDYAZEL（レディアゼル）、“Makes Me Change”SKATER、SURF CULTUREをベースにHEALTHYな身体を引き立てるオーセンティックな素材のTEEとDENIM、そしてPEACEFULでTIMELESS、DAILYなORIGINAL BRAND 、RODEO CROWNS WIDE BOWL（ロデオ クラウンズ ワイド ボウル）、新潟に本社を構え、時代のトレンドを取り⼊れながら“可愛くなりたい”という想いを⾃由に楽しめるアイテムを展開し、TGC初登場となるsugar nine（シュガーナイン）、ドラマやアニメ、ファッション、音楽と縦横無尽に展開するブランドThe Escape（ジ エスケープ）の計10ブランドが登場する。

「TGC teen」と「今日、好きになりました。」SPステージ

TGCがプロデュースする“令和teen”のためのガールズフェスタ「TGC teen」と、開局10周年を迎えたABEMAの大人気恋愛番組で、リアルで等身大な、本気の“恋”と“青春”を追いかける「今日、好きになりました。」シリーズのスペシャルコラボレーションステージが決定！

ティーンに絶大な人気を誇る「今日、好きになりました。」出演メンバーが、初開催となるTGC新潟のランウェイに登場する。

今後の追加情報もお見逃しなく！

イベント概要

【 NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION 開催概要 】

●日時

2026年7月18日（土） 開場12:30 開演14:00 終演19:00（予定）

●会場

朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター（〒950-0078 新潟市中央区万代島6-1）

●チケット

【入場料】

完売御礼

【チケットに関する問い合わせ先】

ローソンチケット：https://faq.l-tike.com/

●ゲストモデル

青島心、嵐莉菜、有坂心花、安斉星来、稲垣姫菜、入江美沙希、小國舞羽、葛西杏也菜、梶原叶渚、加藤ナナ、茅島みずき、川口ゆりな、川床明日香、河村ここあ、北里琉、小林由依、雑賀サクラ、さくら、佐々木満音、白河れい、田鍋梨々花、鶴嶋乃愛、なえなの、長浜広奈、なごみ、那須ほほみ、希空、星乃夢奈、本田紗来、MINAMI、向井怜衣、ゆい小池（ゆいちゃみ）、米澤りあ、莉子、りんか 他 ※50音順

●モデル

大塚七海（NGT48）、高倉萌香、中川紅葉、東村芽依、藤田みあ、宮本李菜 他 ※50音順

●ゲスト

池田匡志、王林、柏木由紀、北原里英、駒木根葵汰、ゴリエ、JOY、鈴陽向（WILD BLUE）、寺田心、とうあ、豊田裕大、夏生大湖、西山茉希、八村倫太郎（WATWING）、樋口幸平、増子敦貴（GENIC）、松本怜生、南りほ、村重杏奈、MON7A、山下幸輝（WILD BLUE） 他 ※50音順

●メインアーティスト

Gyubin、しなこ、SOTA HANAMURA（from Da-iCE）、Dream Ami、マルシィ、WILD BLUE、ONE OR EIGHT 他 ※50音順

●MC

ウエンツ瑛士、影山優佳 ※50音順

●公式サイト

『 NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』公式サイト