【アルカナディア2026年6月トークライブ】 6月10日19時より配信

コトブキヤは、配信番組「アルカナディア2026年6月トークライブ」にスマートフォン向けアクションゲーム「アルカナディア - Gleam Gatherers -」（略称：『AGG』）の情報を公開した。

本作は同社が手掛ける美少女プラモデルシリーズ「アルカナディア」初のスマートフォン向けアクションゲーム。「アルカナディア」シリーズの多彩な「ディアーズ」たちを操作し、そのスキルを駆使して「ゼノアルマ」を倒し、ステージをクリアしながら、強力な装備や多彩なコーデを集めていく。

リリースは2026年を予定し、6月10日より事前登録の受付を開始した。

配信では主人公とヒロインのキャラクターデザインやゲーム内イラストが公開された。

アルカナディア - Gleam Gatherers -

～あらすじ～

世界を揺るがした大事件『壊世ノ夜―カイセノヨル―』を境に現れたアルカナ空間。

人間には入れないはずのその場所、アルカナ空間で唐突に目覚めた少年は命がけの逃亡の末、死にかけのディアーズ・レフィルカと出会う。

少年は自らの命を、少女は奪われた力を――。

失ったものを取り戻すため、ふたりの物語が動き出す。

キャラクター

事前登録キャンペーン実施

公式サイトの公開に合わせ、6月10日からサービス開始前日まで、「AGG」の事前登録者数に応じて、報酬がどんどん豪華になる特別なキャンペーンを実施している。

(C)KOTOBUKIYA/ARCANADEA Game Project