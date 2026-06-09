柄本佑、妻・安藤サクラと交際→結婚までの“驚きの3年間の生活”を回顧「わりとオススメっていうか」「そういう関係にすごく助けられた」

柄本佑、妻・安藤サクラと交際→結婚までの“驚きの3年間の生活”を回顧「わりとオススメっていうか」「そういう関係にすごく助けられた」