柄本佑、妻・安藤サクラと交際→結婚までの“驚きの3年間の生活”を回顧「わりとオススメっていうか」「そういう関係にすごく助けられた」
俳優の柄本佑が、7日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』（毎週日曜 後10：00）に出演。妻・安藤サクラとの“結婚までの3年間”について明かす場面があった。
【写真】貴重！柄本佑＆安藤サクラの“私服姿”の夫婦ショット ※写真2枚目
佑とサクラは2012年に結婚。付き合ってほどなく両親に結婚する意志があることを伝えたが、サクラの父・奥田瑛二から3年付き合ってそれでも想いが変わらなければ結婚するようにと助言を受け、2人は3年の交際期間を経て結婚した。
交際期間の際、佑は1人暮らし、サクラは実家暮らしをしており、1年目は互いの家を通い合う生活を送っていた。
そうこうしているなか、互いの実家では新居を建てたり、一軒家を購入したりと“家族の一大イベント”が展開され、交際2年目は柄本（明）家の新居にサクラ（と佑）が居候、交際3年目は奥田（瑛二）家の新居に佑（とサクラ）が居候するという、家族さながらの生活が繰り広げられていた。
2年目の柄本家の生活では、サクラが「和枝ちゃん（佑の母の角替和枝）と親父（佑の父の柄本明）の間で寝たりしてた。たぶん入りたくなったんじゃないですか？イエーイ！みたいな感じで入ったら寝ちゃったんじゃないですか？」という驚きのエピソードも明かされた。
また、佑とサクラが夫婦ゲンカをした際、サクラは「（自身の実家ではなく）柄本家に逃げ込むんですよ。俺の文句を和枝ちゃんなり明なりにするんですよ」と夫婦のプライベートについても紹介され、 佑は交際期間中に互いの家を行き来する生活を送ることが「わりとオススメっていうか」「そういう関係にすごく助けられた」と話していた。
【写真】貴重！柄本佑＆安藤サクラの“私服姿”の夫婦ショット ※写真2枚目
佑とサクラは2012年に結婚。付き合ってほどなく両親に結婚する意志があることを伝えたが、サクラの父・奥田瑛二から3年付き合ってそれでも想いが変わらなければ結婚するようにと助言を受け、2人は3年の交際期間を経て結婚した。
そうこうしているなか、互いの実家では新居を建てたり、一軒家を購入したりと“家族の一大イベント”が展開され、交際2年目は柄本（明）家の新居にサクラ（と佑）が居候、交際3年目は奥田（瑛二）家の新居に佑（とサクラ）が居候するという、家族さながらの生活が繰り広げられていた。
2年目の柄本家の生活では、サクラが「和枝ちゃん（佑の母の角替和枝）と親父（佑の父の柄本明）の間で寝たりしてた。たぶん入りたくなったんじゃないですか？イエーイ！みたいな感じで入ったら寝ちゃったんじゃないですか？」という驚きのエピソードも明かされた。
また、佑とサクラが夫婦ゲンカをした際、サクラは「（自身の実家ではなく）柄本家に逃げ込むんですよ。俺の文句を和枝ちゃんなり明なりにするんですよ」と夫婦のプライベートについても紹介され、 佑は交際期間中に互いの家を行き来する生活を送ることが「わりとオススメっていうか」「そういう関係にすごく助けられた」と話していた。