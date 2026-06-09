ドジャースのコンディショニングコーチを務めるトラビス・スミス氏が8日（日本時間9日）、米メディアの取材に応じ、二人三脚でサポートを続ける佐々木朗希投手について語った。スミス氏は「僕が成功に導いたという話ではないと思う」とし、佐々木の継続的な努力を称えている。

■「継続した筋力トレーニングが大きい」

米メディア『ドジャースネーション』の取材に応じたスミス氏は、佐々木の成長について「昨季の終わり頃からずっと一緒に取り組んできた。最近は朗希についての取材を受けることも増えているし、デーブ・ロバーツ監督も『彼はトラビスと一緒に取り組んできた』と言ってくれたけど……僕が成功に導いたという話ではないと思う。リハビリ期間中に彼が積み重ねてきたものが、こうして実を結んだのは本当に嬉しいこと。でも何よりも、朗希が日々変わらず努力を続けている姿だね。彼には素晴らしい勤勉さがあるんだ」と語った。

「実は朗希には専属の栄養士とシェフがいるので、食事面は彼自身でしっかり管理しているんだ。僕が見てきた中では、やはり継続して筋力トレーニングに取り組んできたことが大きい。重量も少しずつ増やせるようになったし、それによって体重も増えていった。そうなると当然必要なカロリーも増えるので、より多く食べられるようになる。筋肉量も増えていて、そういった積み重ねが体重増加に繋がったんだ」と、肉体面でも大きな進化を遂げていると明かした。

スミス氏は、2012年からドジャースに在籍。過去13シーズンに渡ってマイナーとメジャーで指導にあたるなど、チームを陰で支えてきた。最近では、日本のファンにもベンチでの「盛り上げ役」として知られており、選手たちとの交流が話題を呼んでいる。同氏は「私たちは毎日『もっと良くなろう』『もっと成長しよう』と朗希を後押ししてきた。だから今こうして結果として表れているのは、まさに思い描いていた姿で、球団全体が信じていたものなんだ。本当に嬉しいね」と話し、今後の活躍にも大きな期待を寄せている。