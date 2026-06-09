【クロスワードクイズ】1分でストレス解消！ □に入るひらがなは？ 社会の動きに関わる言葉がヒント
仕事や家事の合間に、ちょっとした知的刺激を取り入れてみませんか？ 使い慣れた言葉も、パズルとして向き合うことで意外な再発見があるものです。頭のコリをほぐすような気持ちで、リラックスして挑戦してみてください。
・横の並び：ほ ＋ □ ＋ し ＋ □
・縦の並び（左）：こ ＋ □ ＋ じ
・縦の並び（右）：か ＋ □ ＋ じ
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▼解説
・こうじ（工事）
・かんじ（漢字／感じ／幹事）
・ほうしん（方針）
正解は「う」と「ん」の2文字でした。縦のラインでは、街中のインフラ整備などで見かける「こうじ（工事）」と、日本語の表記に欠かせない「かんじ（漢字）」などが完成します。横のラインは、物事を進めるための方向性や計画を表す「ほうしん（方針）」が入ります。
どれも社会生活でひんぱんに目にする熟語ですが、パズル形式であらためて文字を当てはめる作業は、語彙力の再整理に役立ちます。ひらめきの快感をきっかけに、知的好奇心を満たす素敵な一日を過ごしてくださいね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
問題：□に入るひらがなは？マスの交差する部分に注目して、2つの□に入るひらがなを考えてみてください。文字のつながりは以下の通りです。
・横の並び：ほ ＋ □ ＋ し ＋ □
・縦の並び（左）：こ ＋ □ ＋ じ
・縦の並び（右）：か ＋ □ ＋ じ
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正解：「う」と「ん」正解は「う」と「ん」でした。
▼解説
・こうじ（工事）
・かんじ（漢字／感じ／幹事）
・ほうしん（方針）
正解は「う」と「ん」の2文字でした。縦のラインでは、街中のインフラ整備などで見かける「こうじ（工事）」と、日本語の表記に欠かせない「かんじ（漢字）」などが完成します。横のラインは、物事を進めるための方向性や計画を表す「ほうしん（方針）」が入ります。
どれも社会生活でひんぱんに目にする熟語ですが、パズル形式であらためて文字を当てはめる作業は、語彙力の再整理に役立ちます。ひらめきの快感をきっかけに、知的好奇心を満たす素敵な一日を過ごしてくださいね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)