山田杏奈『俺たちの箱根駅伝』に“タイパ重視”の若手AD役で出演決定 大泉洋との撮影秘話も明かす
大泉洋が主演を務める10月放送予定のドラマ『俺たちの箱根駅伝』（日本テレビ系）に、山田杏奈の出演が決定した。「箱根駅伝」の生中継を支えるアシスタントディレクター・戸山知香役を演じる。
【写真】山田杏奈が演じる“タイパ重視”の若手アシスタントディレクター
本作は、作家・池井戸潤が十余年の歳月をかけて書き上げた同名小説を原作に、1987年から箱根駅伝を生中継し続けてきた日本テレビが、関東学生陸上競技連盟の全面協力を得てドラマ化。学生たちの限界に挑む走りと、それを届けるテレビ中継スタッフたちの闘いを、同時進行でかつてないスケールで描き出す。
このたび、大泉演じる大日テレビの徳重チーフプロデューサー、伊藤沙莉演じる宮本センターディレクターとともに、箱根駅伝の生中継を支えるアシスタントディレクター・戸山知香役として山田杏奈の出演が決定した。
山田が演じる戸山知香は、箱根駅伝への思い入れはまだ薄く、先輩に向かって思わず「それって意味ありますか？」と言ってしまうなど、タイパ・コスパを重視する今どきの若者らしい感覚の持ち主。しかし、先輩たちの姿に刺激を受けながら、がむしゃらに成長していく。物怖じしない性格と明るさで、チームを盛り上げるムードメーカーでもある。
この役を演じるにあたり、山田は「箱根駅伝を毎年テレビの前で楽しみに観ている身としてこのようなドラマに携われることがとても嬉しいです」とコメントした。
また、同じ箱根駅伝中継チームの一員を演じる大泉、伊藤との共演については、「お2人との共演は本当に楽しみにしていました。お2人ともお芝居が素晴らしいのはもちろん、現場の雰囲気をとても明るくしてくださるんです。最初は緊張していたのですが、お2人が自然と空気をつくってくださったので、安心して撮影にのぞむことができました。自分自身も『ついていきたい』と思わされるような、とても頼もしい先輩方です」と語った。
さらに撮影中のエピソードとして、「戸山が『キャパオーバーです！』と言うシーンで、大泉さんから『こんな変顔をしてみたら？』と提案をいただいたんです（笑）。実際にやってみたら、ちょっとやりすぎてしまったみたいで、大泉さんが私の変顔を見て吹き出してNGになってしまって。思わず『大泉さん！』となりました（笑）」と振り返り、現場の和やかな雰囲気を明かした。
本作のプロデューサーは山田の起用理由について、「山田杏奈さんに演じていただく戸山知香は、箱根駅伝に全力を注ぐ周りのメンバーとは違い、まだまだ箱根駅伝に熱しきれてない人物。一方で目の前に現れた熱いものはしっかりキャッチしていく素直さも合わせ持つ。その役のイメージが山田杏奈さんにぴったりでオファーさせていただきました。山田杏奈さんご自身の明るさ、前向きさでとってもチャーミングな戸山を演じていただいてます。大泉さん、沙莉さんとの掛け合いも見どころの一つになっていますので、ぜひ楽しみにしてください」と語る。
ドラマ『俺たちの箱根駅伝』は、日本テレビにて10月より放送開始。
【写真】山田杏奈が演じる“タイパ重視”の若手アシスタントディレクター
本作は、作家・池井戸潤が十余年の歳月をかけて書き上げた同名小説を原作に、1987年から箱根駅伝を生中継し続けてきた日本テレビが、関東学生陸上競技連盟の全面協力を得てドラマ化。学生たちの限界に挑む走りと、それを届けるテレビ中継スタッフたちの闘いを、同時進行でかつてないスケールで描き出す。
山田が演じる戸山知香は、箱根駅伝への思い入れはまだ薄く、先輩に向かって思わず「それって意味ありますか？」と言ってしまうなど、タイパ・コスパを重視する今どきの若者らしい感覚の持ち主。しかし、先輩たちの姿に刺激を受けながら、がむしゃらに成長していく。物怖じしない性格と明るさで、チームを盛り上げるムードメーカーでもある。
この役を演じるにあたり、山田は「箱根駅伝を毎年テレビの前で楽しみに観ている身としてこのようなドラマに携われることがとても嬉しいです」とコメントした。
また、同じ箱根駅伝中継チームの一員を演じる大泉、伊藤との共演については、「お2人との共演は本当に楽しみにしていました。お2人ともお芝居が素晴らしいのはもちろん、現場の雰囲気をとても明るくしてくださるんです。最初は緊張していたのですが、お2人が自然と空気をつくってくださったので、安心して撮影にのぞむことができました。自分自身も『ついていきたい』と思わされるような、とても頼もしい先輩方です」と語った。
さらに撮影中のエピソードとして、「戸山が『キャパオーバーです！』と言うシーンで、大泉さんから『こんな変顔をしてみたら？』と提案をいただいたんです（笑）。実際にやってみたら、ちょっとやりすぎてしまったみたいで、大泉さんが私の変顔を見て吹き出してNGになってしまって。思わず『大泉さん！』となりました（笑）」と振り返り、現場の和やかな雰囲気を明かした。
本作のプロデューサーは山田の起用理由について、「山田杏奈さんに演じていただく戸山知香は、箱根駅伝に全力を注ぐ周りのメンバーとは違い、まだまだ箱根駅伝に熱しきれてない人物。一方で目の前に現れた熱いものはしっかりキャッチしていく素直さも合わせ持つ。その役のイメージが山田杏奈さんにぴったりでオファーさせていただきました。山田杏奈さんご自身の明るさ、前向きさでとってもチャーミングな戸山を演じていただいてます。大泉さん、沙莉さんとの掛け合いも見どころの一つになっていますので、ぜひ楽しみにしてください」と語る。
ドラマ『俺たちの箱根駅伝』は、日本テレビにて10月より放送開始。