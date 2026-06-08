【6月8日の契約情報】NBA1巡目指名選手の移籍先決定…日本代表センターが新天地で決意表明

6月8日、2025－26シーズンの戦いを終えたBリーグ所属クラブが、来シーズンへ向けて選手やスタッフの最新契約情報を発表した。

佐賀バルーナーズは千葉ジェッツからナシール・リトル獲得を発表した。2019年のNBAドラフトで1巡目全体25位の指名を受けたことがあるフォワードは、NBAでの経験も豊富。今シーズンから千葉Jに所属して、爆発的なオフェンスでチームの勝利に貢献した。

チームの再編成を進める琉球ゴールデンキングスは三遠ネオフェニックスから大浦颯太の獲得を発表した。長年、チームを支えた岸本隆一が京都ハンナリーズへ移籍した状況にあって、三遠で2シーズン連続の地区優勝を経験している司令塔の加入は大きな戦力となりそうだ。また、長崎ヴェルカから退団が発表された川真田紘也の琉球移籍も決定した。日本代表にも名を連ねる川真田が、FIBAワールドカップ2023沖縄大会で快挙を遂げた思い出深い沖縄アリーナ（現・沖縄サントリーアリーナ）でどのようなプレーを見せてくれるのか、注目を集める。自身、「先人たちが築いてきた『沖縄をもっと元気に！』を僕もつないでいけるよう、リバウンド、ルーズボールすべて全力で飛び込みます」と決意を表明した。

指揮官の動向では、三遠が大野篤史ヘッドコーチとの契約継続を発表。千葉Jを強豪クラブに育て上げた名将が、三遠で5シーズン目を迎えることとなった。また、アルバルク東京はライアン・リッチマンHCとの新規契約を発表。シーホース三河を3シーズン連続でチャンピオンシップ進出に導いたリッチマンHCの手腕に期待が集まる。

6月8日に発表されたBリーグの契約情報は以下のとおり。

◆■6月8日のBリーグ契約情報

＜選手＞



フィン・ディレイニー（茨城／新規契約）



高島紳司（宇都宮／契約継続）



石川裕大（宇都宮／契約継続）※U22枠選手契約



コー・フリッピン（群馬／契約継続）



山際爽吾（SR渋谷／岩手から移籍）



マイク・コッツァー（横浜BC／契約継続）



アイザイア・マーフィー（名古屋D／契約継続）



ナシール・リトル（佐賀／千葉Jから移籍）



大浦颯太（琉球／三遠から移籍）



アキ・チェンバース（福島／信州から移籍）



アロン・レーガン（横浜EX／新規契約）



星野京介（信州／北海道から移籍）



中野司（神戸／福島から移籍）



野溝利一（福岡／神戸から移籍）



兒玉貴通（愛媛／鹿児島から移籍）



髙岡圭汰朗（八王子／契約継続）



＝＝＝＝＝



横地聖真（島根／契約満了）※復帰へのサポートは継続



川真田紘也（長崎／契約満了、琉球へ移籍）



片岡大晴（さいたま／契約満了）※移籍先決定



ハイラム・ハリス（金沢／退団、ニュージーランドNBL参戦）

＜スタッフ＞



ライアン・リッチマン（A東京／新規契約）



大野篤史（三遠HC／契約継続）



塩野竜太（三河AC／京都へ移籍）



＝＝＝＝＝



小川忠晴（新潟AC／退団）※山形銀行に移籍

【動画】2025－26シーズン 高島紳司 ハイライト