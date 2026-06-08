高校選抜や関東大学3部ベスト11経験…専修大GK上林真斗が熊本内定「積み上げてきたものに自信と責任を持ち…」

高校選抜や関東大学3部ベスト11経験…専修大GK上林真斗が熊本内定「積み上げてきたものに自信と責任を持ち…」