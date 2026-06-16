サッカー元日本代表の加地亮氏（46）が、16日放送のMBSテレビ「よんチャンTV」（月〜金曜午後3時40分＝関西ローカル）にVTR出演。FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会で、森保一監督（57）が試合前の国歌斉唱の際に涙を浮かべた理由について話を聞いた。森保監督は日本時間15日に行われた日本対オランダ戦の試合前の国歌斉唱の際、天を見上げて「君が代」を口ずさみ、目を潤ませるとハンカチで涙を拭った。その姿は海外メディアで