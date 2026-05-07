ブシュロンのアイコンコレクション「セルパンボエム」より、2026年5月5日に新作ジュエリーが登場しました。1968年の誕生以来、多くの女性を魅了してきた人気コレクションに、オニキスやミラーポリッシュゴールドを用いた洗練の新作が仲間入り♡神秘的なドロップモチーフが放つ気品ある輝きは、日常から特別なシーンまでスタイルを美しく彩ってくれます。 漆黒オニキスが映える新作 ©B