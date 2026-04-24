伊勢のお土産で知られる「赤福」は、2026年4月24日から5月7日まで、羽田空港で「赤福特別販売会」を開催します。朝6時から2か所で販売大型連休中、羽田空港を利用する人に向けて、定番の「赤福餅（12個入）」や「白餅鄢餅」を販売します。また、赤福が手がける和洋菓子ブランド「五十鈴茶屋」は、羽田初登場の「おかげ犬サブレ缶」を数量限定で販売。人気の「おかげ犬サブレ」を、金平糖とともに缶に詰め合わせた商品です。4