吉田優利が妹・鈴のツアー初優勝を3つの絵文字で祝福！ 懐かしい2ショットも公開
吉田優利が自身のインスタグラムを更新。妹・鈴の国内女子ツアー初優勝をお祝いして3つの絵文字と5枚の写真を投稿した。
【写真】これは懐かしい！ 吉田優利とキャディを務める吉田鈴の2ショット（全5枚）
プロテストに合格して2年目のシーズンを迎えた鈴。ルーキーイヤーだった昨年のメルセデス・ランキングは51位。惜しくもあと1人のところでシード権獲得を逃してしまった。それでも今年前半戦の出場権を獲得すると、これまで13試合に参戦し10試合で予選を通過。トップ10には優勝を含めて3回入り、ランキングも一気に7位まで駆け上がった。もちろん今年の出場権も獲得だ。妹の優勝を知った優利は、優勝トロフィ、人差し指を立てた手、拍手という3つの絵文字だけを並べた。そしてアップルウォッチに写った2ショット、そのオリジナル写真、街角で撮った鈴の姿。さらにプロテスト合格前の鈴が優利のキャディを務めた時の2ショットや、2人で大きなハートを作った写真を公開した。優利は米国女子ツアーのメジャー大会「全米女子オープン」に参戦中だったが、鈴の優勝に大きな刺激を受けたのか最終日に「68」とスコアを縮め、28位タイでフィニッシュしている。今週は米ツアー唯一のダブルス戦「ダウ選手権」に、昨年と同じく馬場咲希とペアを組んで参戦予定。昨年は日本人選手の中では最上位となる6位タイに入った吉田・馬場ペア。今季はさらに上位を目指す。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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