ヤンキースのジャズ・チザム・ジュニア内野手（２８）が欠場中のスタントンのズボンを借りて打撃好調だが、今度はジャッジのバットでホームランを放った。

７日（日本時間８日）の本拠地レッドソックス戦の８回、二死一、二塁からラローサの初球シンカーを左中間に８号３ラン。６―１とチーム快勝に貢献した。この日は３三振し、第４打席で何か工夫をしたかった。肋骨の疲労骨折で離脱中のジャッジのバットを見つけて拝借。自分のより重いものだったが、これが当たりだった。

チザムは「ボールを打ったつもりが空振りばかりだったので、バットを変えたらどうなるか試してみたんです。彼のバットを振ることで去年みたいに腹斜筋を痛めないよう、全力で振ってはいけないと分かっていました。芯をコントロールして力任せでなく、ボールに軽く触れるように心掛けたんです」と米メディア「ＳＮＹ」の前で胸を張った。以前にジャッジのバットで腹斜筋を痛めたことがあるが、それをあえて使用し、慎重に振ることで功を奏したという。

打率２割３分４厘、８本塁打、２５打点とまだまだ物足りないものの、先月末からスタントンのズボンを履くと打撃が急カーブで好調。ここ１９試合では打率３割６厘、１１打点と波に乗っている。倏匱攤鄒鎰瓩妊献礇奪孤垪澆侶蠅鯔笋瓩蕕譴襪。