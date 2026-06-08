季節の変わり目、一緒に暮らすペットたちの行動や寝相に変化が現れることは珍しくありません。



【写真】貴重な一枚！？「これが猫の裏側」

「こちらが猫の裏側でございます」



そんな一言とともにXに投稿された写真が、多くの人々の視線を集めています。写っているのは、「まめたろう」くん（12歳・男の子）。



仰向けになってすやすや眠るまめたろうくん。飼い主さんは、そのアゴの裏を上から撮影しています。画面いっぱいに写し出されたもふもふのアゴ裏は、ふだんじっくりとは見られない場所なだけに、思わずじっくりと観察してしまいそうになります。



この投稿に5万件を超える“いいね”が集まり、「アゴのラインがたまりません」「モフモフの裏側、最高です」「見事な裏側ですね」「一瞬、新種の生き物かと思いました（笑）」など、続々と反響が寄せられました。



この不思議で愛らしい写真はいったいどのような状況で撮影されたのでしょうか。飼い主さんにお話を伺いました。



暖かくなると現れるリラックスポーズ

飼い主のXユーザー・ねこじま まめたろうさん（@nekojima_22）によると、撮影時、まめたろうくんは床の上でへそ天になって爆睡していたといいます。



「最近、暖かくなってきて、まめたろうがひっくり返って寝ることが増えてきました。もうそんな季節になったかと思いつつ、撮影したものです。猫ってどの角度から見てもかわいいなぁと思いました」



まめたろうくんは、このあとも爆睡していたそうです。



ママ大好き！ 甘えん坊のまめたろうくん

今回、見事な“裏側”を披露してくれたまめたろうくんですが、ふだんはどのような様子なのでしょうか。



「とても甘えん坊でずっと私の近くで過ごしています。少し離れたところで家事をしていると、鳴きながら追いかけてきます」



また、まめたろうくんは体格がよく、威厳を感じさせる見た目ですが、中身は違うようでーー。



「体は大きいですが、とても温和な性格の子です」



アゴ丸出しで眠るまめたろうくんの姿は、飼い主さんとの温かい日々の暮らしをそのまま映し出しているようでした。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）