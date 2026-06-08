45歳・星野源、“大胆イメチェン”ピンクアッシュ系の明るめヘア披露に反響「ヤバいです」「破壊力」「めちゃくちゃ綺麗な色」
シンガー・ソングライターの星野源（45）が6日、自身のインスタグラムを更新。これまで黒髪のイメージが強かった星野だが、髪色を変えた写真を公開し、反響が集まっている。
【写真】「ヤバいです」「めちゃくちゃ綺麗な色」ピンクアッシュ系の新髪色を披露した星野源
星野は「Youngji!」のコメントとともに、韓国のラッパー・Lee Youngji（イ・ヨンジ）と笑顔でピースする2ショットをアップ。髪色はかなり明るめのピンクアッシュ系に変わっており、2枚目の写真では鏡越しに自撮りをするソロショットも披露した。
ファンからは「ヤバいです 源さんカッコいい…髪色マジで似合ってます」「めっちゃめっちゃ髪色似合ってます 最高！」「超絶素敵です、共有してくださりありがとうございます!!」「めちゃくちゃ綺麗な色ですねー お似合いです カッコ良さが最高です」「メロいです」「髪色の破壊力」などのコメントが寄せられている。
【写真】「ヤバいです」「めちゃくちゃ綺麗な色」ピンクアッシュ系の新髪色を披露した星野源
星野は「Youngji!」のコメントとともに、韓国のラッパー・Lee Youngji（イ・ヨンジ）と笑顔でピースする2ショットをアップ。髪色はかなり明るめのピンクアッシュ系に変わっており、2枚目の写真では鏡越しに自撮りをするソロショットも披露した。
ファンからは「ヤバいです 源さんカッコいい…髪色マジで似合ってます」「めっちゃめっちゃ髪色似合ってます 最高！」「超絶素敵です、共有してくださりありがとうございます!!」「めちゃくちゃ綺麗な色ですねー お似合いです カッコ良さが最高です」「メロいです」「髪色の破壊力」などのコメントが寄せられている。