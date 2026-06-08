45歳・星野源、“大胆イメチェン”ピンクアッシュ系の明るめヘア披露に反響「ヤバいです」「破壊力」「めちゃくちゃ綺麗な色」

45歳・星野源、“大胆イメチェン”ピンクアッシュ系の明るめヘア披露に反響「ヤバいです」「破壊力」「めちゃくちゃ綺麗な色」