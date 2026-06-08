DeNAの“戦略的先発投手育成論”とは？ 助っ人離脱の「誤算」を未来の糧に 投手たちに無理をさせない独自起用法「全員が中6日で回ることはまずない」
大エースの東にも無理をさせず、余裕のある起用法を続けている今季のDeNA。その起用法のワケを首脳陣に訊いた(C)産経新聞社
コマ不足でも“余裕”のローテーション
今季のDeNAの先発投手陣は、決して盤石とは言えない。
目玉補強とした加入し、ローテーションの柱として期待されたジョン・デュプランティエやオースティン・コックスの両助っ人が相次いで戦列を離脱。単純に計算できる先発投手のコマ不足は、誰の目にも不安に映った。
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一般論としては、頼れるエースや活きのいい若手に中5日登板といった無理を求めたくなるところだろう。とくに昨季に最多勝のタイトルを手にした東克樹、正式にローテーションに入り、安定した投球を続けている石田裕太郎の2人にかかる期待は大きい。
しかし、首脳陣の考えは違う。一軍チーフ投手戦術・育成コーチを務める小杉陽太は、冷静かつ選手ファーストの見方をしていた。
「(東)克樹に関してはローテーション回り続けて4年目ですよね。で、過去にも当然トミー・ジョンの手術歴がある。(石田)裕太郎に関しても3年目で中6日でローテーション回った経験がないんですよね」
小杉コーチは彼らの未来を前借りするような真似はしないと断言する。絶対的エースであり、経験値も豊富な東に対しても、管理体制を徹底。点差が開いた余裕があるように見える展開でも球数制限を設け、限界まで投げ込ませないのも、すべては負傷離脱という最悪の事態を未然に防ぐための逆算だ。
「パフォーマンスがいいからといって、ずっと中6で回し続けた結果、パフォーマンス低下から怪我に繋がるってことも全然ある。(平良)拳太郎も、裕太郎も含め、本当にシーズン離脱することなく1年間稼働してもらいたいので、計画的にやっています」
あえて余力のある段階での降板や一定の登板間隔を設ける。すべては誰一人欠けることなく、熾烈な1年間を戦い抜くための環境設定だと、小杉コーチは力説する。
では、すでに生じている「空いた穴」をどう埋めるのか。
首脳陣が今シーズンに推し進めているのは、ファームとの緻密な連携による若手と新戦力の積極登用だ。コーディネーターを務める大原慎司コーチも「特に先発ピッチャーに関して1軍、2軍の境目はないですね」と語るように、小杉コーチをはじめとする1軍スタッフと、二軍投手陣を統括する入来祐作コーチらとの間で「常に2、3週間先を見据えたプラン」が綿密に練られている。
「僕らも2軍のローテーションが見えるので、そこはちゃんと見える化ができてて、コミュニケーションも取りやすいです。そこはしっかりと連携を取りながらやっています」
小杉コーチがそう語る風通しの良さは、運用をスムーズにさせる。
1軍で投げさせては登録を抹消し、ファームでコンディションを整えさせてから、また1軍のマウンドに戻す。あるいは、ファームで結果を出している深沢鳳介、篠木健太郎、島田舜也、武田陸玖らフレッシュな才能を、万全のタイミングで1軍へと送り出す。そうした1軍、2軍の壁を取っ払った起用法は言うほど簡単ではない。
当然ながら、付け焼き刃の策ではない。そこには明確な「育成の意図」が存在する。
相川新監督にとって肝となる投手運用。その対策は驚くほど綿密に練られている(C)産経新聞社
すべては夏場、そして未来のために
チームの現状を「投資をしている期間」と表現する小杉コーチは、正捕手であった山本祐大とのトレード移籍でソフトバンクから加入した尾形崇斗も含め、1軍での先発経験の浅い投手たちをどうローテーションに当てはめていくか。決断の支えとなるのは、確かなフィジカルデータによる裏付けと、将来に向けたビジョンだ。
「ここまでにローテで回ったのは、篠木だけです。彼には2年目で負荷耐性も付いてきているというフィジカルの数値があります。島田も深沢もその点が違います。なので、全員が中6日で回るってことはまずないです。それはもっと先、もしかしたら夏場以降なのかもしれないし、もしかしたら来年に持ち越しとなるのかもわからないです」
選手の個性に合わせ、決して無理をさせないマネジメントが最優先。その上での理想形を、小杉コーチは思い描いている。
「1番いいのは、全員が中6で長いイニングを投げていくことです。将来的にそんな未来を作れていければいいと思います。今はそのための投資をしている期間でもありますね」
1軍実績のある主戦級でも、発展途上の若手でも、判断する上で関係はない。過度な負荷がかかりそうなタイミングで、球速やホップ成分といった「投球のパフォーマンスデータ」のエラーが検知されれば、計画的に休ませる。
無論、レギュラーシーズンの戦いを諦めたわけでも、守りに入ったわけでもない。牙を研ぎ、力を蓄え、正念場となる時を見据えている。
「やっぱりシーズン終盤の順位争いの中、アクセルを踏むような時期になれば、当然間隔を縮めるって可能性もあるわけで。そのためにまずいまはしっかり余力を残して、怪我なく、年間を通してパフォーマンスを出し続けるための環境設定をしています」
長く、そして過酷なペナントレース。開幕すぐに生じた助っ人の離脱という逆境を、若手や新戦力・尾形たちの経験値へと変え、先発陣全体の底上げを図るベイスターズ。夏場にアクセルを全開にするタフな投手陣の姿に加え、数年後に結実するであろう『中6日で回り続ける』投手王国の確立。チームは今、確かな理想を実現させるため、同じベクトルを向いて突き進んでいる。
[取材・文／萩原孝弘]