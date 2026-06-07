日曜劇場「ＧＩＦＴ」エース・涼（山田裕貴）に悲劇 ラストの“一言”に視聴者衝撃「嘘でしょ」「涙が止まらない」【ネタバレあり】
【モデルプレス＝2026/06/07】俳優の堤真一が主演を務めるTBS系日曜劇場「ＧＩＦＴ」（毎週日曜よる9時〜）の第9話が、7日に放送された。悲劇的な展開に、視聴者から悲しみの声が上がっている。＜※ネタバレあり＞
【写真】「ＧＩＦＴ」涼（山田裕貴）、視聴者衝撃の展開「信じたくない」
天才“すぎる”頭脳を持った宇宙物理学者の主人公・伍鉄文人（堤）が、ひょんなことから車いすラグビーの弱小チーム「ブレイズブルズ」と出会い、チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、自身の抱える難問とも向き合っていく。暗闇を生きてきたすべての人たちへ、神様がくれた“愛”という名のギフトの物語。
肥大型心筋症の疑いを抱え、激しい運動が命取りになりかねない涼（山田裕貴）。そのことを母・君代（麻生祐未）に打ち明け、覚悟を決めて日本選手権に臨む。伍鉄（堤真一）も決勝トーナメントで起用するか悩んでいたが、涼の強い希望を受け、メンバーに加えた。
予選を突破したブルズは、決勝トーナメントでスネークと対戦。圭二郎（本田響矢）が転倒してコートを離れたため、涼が続投し、ブルズを牽引して接戦を見せた。しかし、試合中に不整脈を発症し緊急搬送。一時は意識を取り戻したものの、容態が急変。伍鉄や人香（有村架純）らの手を握り、「手、離さないでいてくれて、ありがとう」「俺、生まれてきてよかった…」と言い残した。
突然の別れに、深い悲しみに暮れる伍鉄たち。元チームメイトでシャークヘッドのヘッドコーチ・国見（安田顕）は、涼の病状を知りつつ試合出場を止めなかった伍鉄に「お前が涼を殺したんだ」と涙ながらに冷たく言い放つ。その様子を週刊誌の記者が覗き見ていた。
エース・涼を襲った悲劇に、視聴者からは「あまりにも急すぎる」「嘘でしょ」「エース不在のブルズはどうなるの」「涙が止まらない」「信じたくない」「衝撃が大きすぎる」「ショック」「辛すぎる」といった声が続出。また、国見がラストに放った一言や記者の姿に対しても、「“殺した”って言葉で亡くなったことが確定しちゃった」「これ以上はやめて」「伍鉄さんを責めないで…」「すべてがしんどい」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：TBS
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【写真】「ＧＩＦＴ」涼（山田裕貴）、視聴者衝撃の展開「信じたくない」
◆堤真一主演「ＧＩＦＴ」
天才“すぎる”頭脳を持った宇宙物理学者の主人公・伍鉄文人（堤）が、ひょんなことから車いすラグビーの弱小チーム「ブレイズブルズ」と出会い、チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、自身の抱える難問とも向き合っていく。暗闇を生きてきたすべての人たちへ、神様がくれた“愛”という名のギフトの物語。
◆「ＧＩＦＴ」エース・涼に悲劇
肥大型心筋症の疑いを抱え、激しい運動が命取りになりかねない涼（山田裕貴）。そのことを母・君代（麻生祐未）に打ち明け、覚悟を決めて日本選手権に臨む。伍鉄（堤真一）も決勝トーナメントで起用するか悩んでいたが、涼の強い希望を受け、メンバーに加えた。
予選を突破したブルズは、決勝トーナメントでスネークと対戦。圭二郎（本田響矢）が転倒してコートを離れたため、涼が続投し、ブルズを牽引して接戦を見せた。しかし、試合中に不整脈を発症し緊急搬送。一時は意識を取り戻したものの、容態が急変。伍鉄や人香（有村架純）らの手を握り、「手、離さないでいてくれて、ありがとう」「俺、生まれてきてよかった…」と言い残した。
突然の別れに、深い悲しみに暮れる伍鉄たち。元チームメイトでシャークヘッドのヘッドコーチ・国見（安田顕）は、涼の病状を知りつつ試合出場を止めなかった伍鉄に「お前が涼を殺したんだ」と涙ながらに冷たく言い放つ。その様子を週刊誌の記者が覗き見ていた。
◆「ＧＩＦＴ」ラストの悲劇に視聴者驚愕
エース・涼を襲った悲劇に、視聴者からは「あまりにも急すぎる」「嘘でしょ」「エース不在のブルズはどうなるの」「涙が止まらない」「信じたくない」「衝撃が大きすぎる」「ショック」「辛すぎる」といった声が続出。また、国見がラストに放った一言や記者の姿に対しても、「“殺した”って言葉で亡くなったことが確定しちゃった」「これ以上はやめて」「伍鉄さんを責めないで…」「すべてがしんどい」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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