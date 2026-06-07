日曜劇場「ＧＩＦＴ」エース・涼（山田裕貴）に悲劇 ラストの“一言”に視聴者衝撃「嘘でしょ」「涙が止まらない」【ネタバレあり】

日曜劇場「ＧＩＦＴ」エース・涼（山田裕貴）に悲劇 ラストの“一言”に視聴者衝撃「嘘でしょ」「涙が止まらない」【ネタバレあり】