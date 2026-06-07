俳優の鈴木福（21）が、6日放送のテレビ東京系「二軒目どうする？ 〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0時55分）に出演。お酒について語った。

番組冒頭、鈴木が「二軒目どうしますか？」と切り出すと、松岡昌宏は「連れて行きません」、博多大吉は「いい？解散っていうことで」と言い、笑った。鈴木は「もう20超えてる、21歳なんで」と話し、大吉が「大きくね、もうなりましたよね」としみじみと言った。

さらに大吉は「視聴者の皆さんが思ってるのは『あっ、福くんがもうお酒飲むんだ』っていう」と伝えると、「よく言っていだだけます」と答えた。すると松岡が「とりあえず亀梨呼ぶかって…」と言い、鈴木は「ちょうど昨日、お会いしました」と明かした。

松岡が「二十歳になってすぐ飲めるようになった？」と尋ねると、「そうですね。わりと最初から強くて…」と答えた鈴木。好きなお酒を聞かれると「ワインがすごい好き」と明かした。すると松岡は「早いな〜、おい。飛び越えてくるな〜 亀梨の影響じゃねえの？」とツッコみ、「それはすごくありますね。亀梨さんが、おいしいものを飲ませてくれたりとか。そこで知った味がおいしくて…」と7歳の時に『妖怪人間ベム』で共演した亀梨和也がお酒の師匠だと明かした。