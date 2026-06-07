MAZZELが、6月7日（日）に国立代々木競技場 第一体育館で開催した追加公演をもってグループ初の全国アリーナツアー＜MAZZEL 1st Arena Tour 2026 “Shall we hit the Banquet?”＞を完走した。

◆ライブ写真

本ツアーは4月25日（土）の GLION ARENA KOBE 公演を皮切りに開幕。当初予定されていた全9公演がSOLD OUTを記録し、追加公演での6月6日（土）・7日（日）国立代々木競技場 第一体育館公演が実現した。

ライブは4月8日にリリースされた 2ndアルバム『Banquet』の世界観を軸に構成。同作は Billboard JAPAN ダウンロード・アルバム・チャート “Download Albums”およびオリコン週間デジタルアルバムランキングなど、各種デジタルチャートで 1 位を獲得した1枚だ。

公演は本ツアーのコンセプトソング「BANQUET BANG」から幕を開け、同楽曲のMVでも印象的な円卓がステージセットとしても登場。メンバーが 繰り出す迫力あるパフォーマンスで、会場を一気に熱狂の渦へと巻き込んだ。さらに、「MAKERZ」「T.O.P」など、アルバム収録の新曲もツアーで初披 露。「Trap」「DANGER」「K&K」といったファン人気の高い楽曲もノンストップで畳み掛け、会場のボルテージは最高潮に達した。

後半には、ドラム、ギター、キーボードからなるバンド・MAD MAGAZINEが登場。「HERO SUIT -All Members ver.-」からスタートすると、 「J.O.K.E.R.」「Only You」などの人気曲をバンドアレンジで披露し、ライブならではの熱量を生み出した。また、EIKI のメッセージから始まる 「Clover」では、メンバーが会場の MUZE へまっすぐに想いを届けるように歌声を響かせ、会場全体が感動に包まれた。

さらに6月7日（日）公演に は、「Get Up And Dance」のMVでも共演したガチャピン・ムックがサプライズ出演。「Get Up And Dance」でコラボパフォーマンスを展開し、会場を大いに沸かせた。

ラストにはメンバーにとっても思い入れの深い楽曲「The Voice」を披露。メンバーそれぞれのソロによるアカペラ歌唱から始まるパフォーマンスでMAZZEL の圧倒的な存在感を示した。余韻を残したまま、約2時間半にわたる公演は大盛況のうちに幕を閉じた。

また、追加公演ならではのサプライズとして、新曲「So Strawberry」も初披露された。同曲はラテンのニュアンスをまとったビートに、スリリングな恋を描いた中毒性のある一曲。グルーヴィーなサウンドで、色気が漂うMAZZELのサマーチューンに仕上がっている。 さらに「So Strawberry」が6月22日（月）にデジタルシングルとしてリリースされることも発表され、会場からは大きな歓声が上がった。

加えて、今秋全国20ヶ所を巡るファンミーティングツアー＜MAZZEL 2nd Fan Meeting -Play at the MUZEUM Vol.2-＞の開催が決定した。チケットは本日20時よりMAZZELOfficial Fan Club “MUZEUM”および BMSG オンラインサロン”B-Town〈Architect〉”会員様を対象とした最速先行受付がスタートする。

■セットリスト＜MAZZEL 1st Arena Tour 2026 “Shall we hit the Banquet?” ＞

01 BANQUET BANG ※2ndAlbum 『Banquet』収録

02 MAZQUERADE ※2ndAlbum 『Banquet』収録

03 MAKERZ ※2ndAlbum 『Banquet』収録

04 Fire

05 Get Down

06 CAME TO DANCE

07 to me ※(NAOYA/HAYATO)

08 T.O.P ※2ndAlbum 『Banquet』収録

09 Fantasy

10 I’m yours, You’re mine ※(KAIRYU/RAN/TAKUTO)

11 Trap

12 DANGER ※2ndAlbum 『Banquet』収録

13 K&K

14 HERO SUIT -All Members ver.-

15 J.O.K.E.R. ※2ndAlbum 『Banquet』収録

16 MISSION

17 Get Up And Dance ※2ndAlbum 『Banquet』収録

18 Parade

19 King Kila Game ※2ndAlbum 『Banquet』収録

20 So Strawberry ※新曲

21 Only You ※2ndAlbum 『Banquet』収録

22 Clover ※2ndAlbum 『Banquet』収録

23 Our Life is Always Right ※2ndAlbum 『Banquet』収録

24 Seaside Story ※2ndAlbum 『Banquet』収録

25 Vivid

26 BANQUET BANG ※2ndAlbum 『Banquet』収録

27 The Voice ※2ndAlbum 『Banquet』収録

■デジタルシングル「So Strawberry」

2026年6月22日（月）配信スタート

◾️2ndアルバム『Banquet』

2026年4月8日（水）リリース

購入：https://Mazzel.lnk.to/Banquet_cd 初回限定盤 通常盤 UNIVERSAL MUSIC STORE盤 MUZEUM盤 ▼先行配信「Get Up And Dance」

URL：https://mazzel.lnk.to/GUAD ▼CD収録内容 ※全形態共通

M1.BANQUET BANG

M2.J.O.K.E.R.

M3.Get Up And Dance

M4.T.O.P

M5.King Kila Game

M6.DANGER

M7.MAKERZ

M8.MAZQUERADE

M9.Interlude ~Back On The Summer Day~

M10.Seaside Story

M11.Our Life Is Always Right

M12.Clover

M13.Only You

M14.The Voice

M15.HERO SUIT -All Members ver.- Bonus Track ○初回限定盤

価格：4,950円（税込）／品番：UMCB-69013

商品内容：CD+DVD+ソロフォトカード8種セットA

＜DVD収録内容＞

・Only You -Music Video-

・Only You -Dance Performance-

・Only You -Music Video Behind The Scenes-

・BANQUET BANG -Music Video-

・BANQUET BANG -Music Video Behind The Scenes-

・Banquet -Photo Shooting Behind The Scenes- ○通常盤・初回プレス

価格：3,300円（税込）／品番：UMCB-69014

商品内容：CD+集合フォトカードA

※通常盤（CD Only）に初回プレス終了後切り替え ○UNIVERSAL MUSIC STORE盤 ※UNIVERSAL MUSIC STORE限定販売

価格：7,700円（税込）／品番：D2CE-21762

商品内容：CD+DVD＋GOODS＋ソロフォトカード8種セットB

＜DVD収録内容＞ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025

・Parade

・Counterattack

・CAME TO DANCE

・DANGER

・K&K

・Seaside Story

・J.O.K.E.R.

・King Kila Game

＜GOODS内容＞

Banquetランチョンマット ○MUZEUM盤 ※[MAZZEL Official Fanclub “MUZEUM”] 会員限定販売

価格：10,450円（税込）／品番：DSKU-15353

商品内容：CD+DVD＋60P Photobook+GOODS＋集合フォトカードB

＜DVD収録内容＞

MAZZEL ROOM #まぜべや特別編 -たっくんも気分ウキウキ！冬の箱根温泉旅行-

＜GOODS内容＞

・MUSIC TOUCH（絵柄全1種）

・アクリルスタンド（絵柄全8種から購入時にメンバーセレクト可能） ▼初回プレス封入特典 ※全形態共通

シリアルナンバー入り応募抽選券

※特典の詳細や、応募に関するその他詳細は後日ご案内いたします。 ▼外付け特典 ※全形態共通

News Release

ICカードステッカー（全8種よりランダム1種）