「ドジャース９−２エンゼルス」（６日、ロサンゼルス）

ドジャースが一回に打者１２人で９点を奪う猛攻で快勝した。１点を先制された初回に大谷が二塁内野安打で攻撃の口火を切り、続くパヘスが１４号逆転２ラン。点差を６点に広げ、なおも１死二塁の場面で２巡目の大谷が７戦ぶり１１号２ランでリードを７点にした。先発の山本は大量援護を受けて８回２安打４奪三振１失点で６勝目。初回に適時打を許した後は２２連続アウトの快投を披露した。

試合後の監督会見。話題に上がったのは初回の中堅パヘスの守備だ。２死一塁の場面。頭上を超えようとする大飛球をグラブの先に当て三塁打になってしまった。

元外野手でもある指揮官は開口一番「難しいプレーだった」と言った後、「カウント１−２からヤマ（山本）の速球（実際は１４９キロのスプリット）の失投をペラザがいいスイングをした。アンディ（パヘス）はグラブに触れたけれど、捕りきれなかった」と振り返った。

しかし、その裏の攻撃でパヘスは逆転２ラン。「ホームランで取り返したのは本当に良かった」とにこやかに話した。