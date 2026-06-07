呪イ系アイドル・マザリと、着物デザイナー・石川成俊の手がける現代着物ブランド・iroca（イロカ）のコラボレーションによるオリジナル浴衣「月下蟲姫（ヨミ：ゲッカチュウキ）」とオリジナル帯「マザリ」が完成。以前、BARKSで行った蛇喰ホムラインタビューで語られていたコラボプロジェクトがついに形になった。

浴衣と帯ともに「MAD’S iNKオンラインストア」にて受注販売が決定。それに合わせて、マザリメンバー6人の着用写真が公開。

浴衣「月下蟲姫」は、マザリメンバー考案による“ムカデ”と“月下美人”をモチーフとした柄が特徴で、新しい日本の美を追求するirocaと、マザリのおどろおどろしい和情緒が見事なまでに調和されている。

夜行性のムカデは前にしか進まない特性を持ち、“ナイトクイーン”の異名を持つ月下美人は、夜にしか咲かない花である。

着物柄にコンセプトを持たせるirocaは、そうしたモチーフの特性と、順風満帆に見えて裏では様々な困難を乗り越えてきたマザリの活動を重ね、「闇の中でこそ現れる美と力」「夜にしか咲かない花と闇を突き進む生物」「一瞬の開花と止まらない前進」をこの浴衣に込めている。

「鬼」（真鬼マナセ・赤）、「死」（死ヰメロアンチ・黄）、「狂」（髄狂アク・緑）、「喰」（蛇喰ホムラ・緑）、「朽」（朽壊レム・青）、「粉」（米粉パン・白）という、メンバーカラーに合わせた6色展開（各色レディース、メンズ合わせて4サイズ）。各色には共通して2025年に他界したメンバー、心臓ウリンのカラーである“ピンク”があしらわれている点にも注目だ。

さらに注目すべきは「セオα（セオアルファ）」という新合繊が使用されている点である。優れた吸水性と速乾性を持ち、洗濯機で丸洗いが可能。シワになりにくい素材のため、アイロンいらず。従来の綿浴衣にはない手入れのしやすさと爽やかな着心地を持っている。

「マザリ」を冠した帯は、表地はブラックライトで光る特殊な染料を使用したマザリロゴと、多くのマザリ楽曲に使われている心音からインスピレーションを得た心電図が描かれている。裏地は混ざりあう7色のマーブル柄となっており、リバーシブルに着用できる。

受注期間に合わせ、ライブイベントの物販にて展示と試着などができる機会を企画中。日程はマザリオフィシャルXにて後日告知される。また、この浴衣「月下蟲姫」と帯「マザリ」を合わせて着用し、マザリの出演するライブへ行くと、特別な特典が得られる。詳細はあわせて、マザリオフィシャルXをチェックしてほしい。

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【メンバーコメント】

▼真鬼マナセ

鮮やかな色味で可愛らしさもあるのに、マザリらしいムカデや月下美人のデザインがカッコよさを際立てていて、男女問わず着られる素敵なオリジナル浴衣！！ メンバーや石川さんとミーティングを通して完成された浴衣、デザインの意味や着物の色使いを知れば知るほど好きになると思います！ みんなで一緒に着たいな〜

▼死ヰメロアンチ

まだ世の中にない、新しい浴衣を作ることができたのかなと思ってます！ この浴衣を着ることであなたがまたひとつ強くなれますように♥

▼髄狂アク

個性的で、人目を惹く1枚なのでライブにも着ていけると思います！ こちらも見つけやすい！！ 着物デビューや周りと差をつけたい方に是非！！

▼蛇喰ホムラ

めっちゃ可愛い！ 浴衣は生地が凸凹してるイメージがあったんですけど、ツルツルで通気性がよくて着心地がよいです。帯が光ってるところが見たい。沖縄で着たいですね、なんか浮かれられそうじゃないですか、ふふふ。

▼朽壊レム

ムカデが身体中に巻き付いてる感じが最高！ ムカデなんだけど主張しすぎてなくて、でもちゃんとムカデでみたいな。ムカデが苦手な人でもぜひ！ 青を使ってる浴衣は見るけど、このオレの青は色味がすごく素敵。深みがある、いい青。

▼米粉パン

早くこれ着て夏祭り行きたい！ あと水族館！ 絶対光るからね、帯の“マザリ”が。普段着る浴衣は可愛い系だから、カッコいい系はどうなんだろう？と思ったけど、着たらめっちゃ可愛い！ 着方次第で私服でも全然イケる。中にパーカー着てフード出しても絶対可愛いだろうな。マーブルのほうの帯柄も可愛い。柄の主張がすごいのに浴衣と喧嘩してなくて、まるでマザリみたい（笑）。みんな、着てライブに来てほしいな。

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商品概要

◉浴衣「月下蟲姫」

レディース S、Mサイズ

メンズ M、Lサイズ

全6色：54,000円（税抜） ◉帯「マザリ」

半幅帯（レディース）：26,000円（税抜）

角帯（メンズ）：20,000円（税抜） 販売サイト

https://madsink.base.shop

受注期間：2026年6月8日（月）〜6月24日（木）23:59まで

商品のお届けまでに約2ヶ月を予定しておりますが、製作過程の都合で遅れが生じる場合があることをあらかじめご了承ください。