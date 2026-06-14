皇族数の確保に向けた「皇室典範」改正の議論が、大きな山場を迎えている。「女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持する」「旧宮家の男系男子を養子に迎える」という2案を軸とした「立法府の総意」がまとまり、政府は皇室典範の改正案準備に入った。【写真を見る】「今更苦労する気はない」旧宮家の男性が語る“男系男子養子案”への困惑皇室典範改正の裏で議論進まぬ“お金”と“皇位継承”の問題【edge23】しかし、その水面下で